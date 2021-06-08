【非禮傷人】女子遭後座男子非禮休班警挺身相助遭拖行受傷　一名32歲男銷售員被捕

▲ 警今日拘捕一名32歲男子，涉昨日非禮前座女子，休班警挺身相助遭拖行受傷‧

警方昨日(7日)在香港仔拘捕一名32歲男子，涉及上星期五(4日)於巴士上非禮前座一名女子，並強行拖低一名攔截他的休班女警長，致其身體多處不同程度受傷，被捕男子現正扣留調查中。

案情指一名女子6月4日下班後，乘坐城巴7號線巴士，由中環往石排灣，當途經香港大學附近約8時30分時，女子發覺後座一名男子多次以手觸碰其右胸側敏感位置，於是轉身與男子理論，一名休班女警長見義勇為挺身而出作出協助，並報警聯絡支援及看守着該名男子。

期間乘客通知巴士車長將車停在安全位置，讓部分乘客離開及等待警方到場，惟男子突然發難逃走，女警長猝不及防突變試圖攔截時，被男子強行拖至直墮下層梯間，致身體多處不同程度包括頭及肋骨嚴重受傷，男子其後逃去無蹤。

西區警區重案組第1隊接手調查，經過沿途路線及巴士公司協助下，成功鎖定一名涉案男子，昨日於香港仔區拘捕一名涉案男子。

▲ 警方搜屋期間檢獲男子犯案時衣物，及部分證物作深入調查。

被捕男子32歲報稱電子產品銷售員，警方搜屋期間檢獲男子犯案時衣物，及部分證物作深入調查，調查方向包括有否涉及其他包括交通工具上同類型案件， 被捕男子現正扣留調查中。

西區警區刑事總督察侯禮文呼籲，市民如目擊案發經過請與西區重案組第1隊接洽。警方強調對風化案高度重視，會鍥而不捨全力打擊，呼籲市民如遇到侵犯不要啞忍，要挺身而出指證罪案。

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記者：黃傑偉