  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【腦海綿狀血管瘤】科大揭患病新元兇冀促藥物發展　另研電腦程式可免手術診斷

社會 16:28 2021/06/08

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

科大揭患病新元兇冀促藥物發展，研電腦程式可免手術診斷（科大提供）

目前全球約有1000至3000萬的人士患有「腦海綿狀血管瘤」。香港科技大學及北京天壇醫院的研究團隊近日發現一個新的突變基因，可導致「腦海綿狀血管瘤」的腦血管病變，並設計了一個電腦程式，病人毋須「開刀」便得知是否存在該基因突變，不但能減低施手術可能帶來的腦出血或腦神經功能缺損等風險，亦可令病者及早展開更針對性的治療。

帶領團隊的科大生命科學部兼化學及生物工程學系助理教授王吉光表示：

希望有關發現可以有助找出治療CCM的新靶標，促進藥物發展，在不久的將來惠及病人。

雖然科學家已知CCM1、CCM2及CCM3是引致CCM的三個突變基因，但三個基因主要影響有家族遺傳性的CCM病患，而他們只佔所有CCM個案的20%，餘下的80％非家族遺傳個案，至今成因仍然不明。由王吉光以及北京天壇醫院曹勇教授帶領的研究團隊，分析了113名CCM患者的基因組數據後，發現於四種CCM患者當中，幾乎所有於腦血管中長有爆谷形狀腫瘤，亦即四種CCM患者中屬最為普遍的二型1的患者，均出現一個名為「MAP3K3 c.1323C>G」基因突變。

現時，磁力共振成像（MRI）是一種醫生常用於診斷CCM的「非入侵性」方法。然而，MRI只能讓醫生知道血管瘤的大小及類別；至於是哪一個基因突變導致CCM，醫生一般則只能透過手術以及化驗得知。

不過，科大研究團隊設計了一個電腦程式，可以評估MRI 影像所顯示的血管瘤與MAP3K3 c.1323C>G基因突變關係的概然率，即病人毋須「開刀」便得知是否存在MAP3K3 c.1323C>G基因突變，不但能減低施手術可能帶來的腦出血或腦神經功能缺損等風險，亦可令病者及早展開更針對性的治療。

研究成果已在科學期刊《The American Journal of Human Genetics》發表。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
14:28 2021/06/07
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
【新冠肺炎】新冠肺炎患者常失嗅覺　港大研究服用維生素A+芳香精油可改善徵狀
15:53 2021/06/07
【新冠肺炎】新冠肺炎患者常失嗅覺　港大研究服用維生素A+芳香精油可改善徵狀
【新冠肺炎】現時仍有34名確診病人留醫　2人情況危殆或嚴重
16:38 2021/06/07
【新冠肺炎】現時仍有34名確診病人留醫　2人情況危殆或嚴重
【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險
今日 10:03
【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會
今日 14:21
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會
【新冠肺炎】防疫措施周三屆滿　林鄭月娥：目前不宜放寬並正研為入境者檢驗抗體　
今日 10:32
【新冠肺炎】防疫措施周三屆滿　林鄭月娥：目前不宜放寬並正研為入境者檢驗抗體　
【新冠肺炎】港航證實進行內部重組　日內將向員工公布
今日 11:50
【新冠肺炎】港航證實進行內部重組　日內將向員工公布

你可能感興趣

【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
14:28 2021/06/07
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
【新冠肺炎】新冠肺炎患者常失嗅覺　港大研究服用維生素A+芳香精油可改善徵狀
15:53 2021/06/07
【新冠肺炎】新冠肺炎患者常失嗅覺　港大研究服用維生素A+芳香精油可改善徵狀
【新冠肺炎】現時仍有34名確診病人留醫　2人情況危殆或嚴重
16:38 2021/06/07
【新冠肺炎】現時仍有34名確診病人留醫　2人情況危殆或嚴重
M1 磁力共振 化學 M2 設計 大學 醫生 手術 治療 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶