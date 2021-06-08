  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外國制裁】林鄭稱反制裁為「還治其人之身」　形容現屆區議員行為前所未見

政治 16:28 2021/06/08

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

林鄭月娥表示，制訂反制裁是以其人之道，還治其人之身。（梁偉榮攝）

全國人大常委會將討論，制定反外國制裁草案。去年遭到美國制裁的特首林鄭月娥表示歡迎，認為能令日後的反制裁工作，有法律依據。

林鄭月娥續指，草案不是先發制人去制裁人，而是若有人實施制裁，國家亦需要有所應對，是所謂的「以其人之道，還治其人之身」。

她又引述內地報道，稱人大常委會審議草案，是因為某些西方國家，出於政治操弄或意識形態偏見，利用涉疆、涉港等藉口，對中國造謠污衊遏制打壓，中國政府對此霸權主義行徑，予以嚴厲譴責，社會各界紛表達義憤。她認為，任何維護國家主權尊嚴和核心利益的中國人，都應該有這種義憤填胸的立場。

另外，有區議員在六四當日派發蠟燭，但遭到民政事務總署警告。林鄭月娥表示，現屆區議員為特區，特別是民政事務總署帶來很大考驗及挑戰，因很多行為都是前所未見，強調民政事務總署署長是管制人員，倘公帑用得不當，須背負很大責任，所以一定要對前所未見的區議員行為，作出適當回應。

接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【打針送樓】林鄭月娥網上預告　有地產發展商正籌備「有份量」奬賞
22:53 2021/06/02
【打針送樓】林鄭月娥網上預告　有地產發展商正籌備「有份量」奬賞
【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險
今日 10:03
【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險
林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
22:18 2021/06/06
林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新

你可能感興趣

【打針送樓】林鄭月娥網上預告　有地產發展商正籌備「有份量」奬賞
22:53 2021/06/02
【打針送樓】林鄭月娥網上預告　有地產發展商正籌備「有份量」奬賞
【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險
今日 10:03
【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險
林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
22:18 2021/06/06
林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
制裁 民政事務總署 政治 六四事件 美國 林鄭月娥 人大常委

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶