【外國制裁】林鄭稱反制裁為「還治其人之身」　形容現屆區議員行為前所未見

▲ 林鄭月娥表示，制訂反制裁是以其人之道，還治其人之身。（梁偉榮攝）

全國人大常委會將討論，制定反外國制裁草案。去年遭到美國制裁的特首林鄭月娥表示歡迎，認為能令日後的反制裁工作，有法律依據。

林鄭月娥續指，草案不是先發制人去制裁人，而是若有人實施制裁，國家亦需要有所應對，是所謂的「以其人之道，還治其人之身」。

她又引述內地報道，稱人大常委會審議草案，是因為某些西方國家，出於政治操弄或意識形態偏見，利用涉疆、涉港等藉口，對中國造謠污衊遏制打壓，中國政府對此霸權主義行徑，予以嚴厲譴責，社會各界紛表達義憤。她認為，任何維護國家主權尊嚴和核心利益的中國人，都應該有這種義憤填胸的立場。

另外，有區議員在六四當日派發蠟燭，但遭到民政事務總署警告。林鄭月娥表示，現屆區議員為特區，特別是民政事務總署帶來很大考驗及挑戰，因很多行為都是前所未見，強調民政事務總署署長是管制人員，倘公帑用得不當，須背負很大責任，所以一定要對前所未見的區議員行為，作出適當回應。

接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤