【5000元消費券】八達通推「一嘟撐里」計劃助小店數碼轉型　可獲8,000元進行線上推廣

▲ 八達通推「一嘟撐里」計劃助小店數碼轉型，可獲8,000元進行線上推廣。（黃建輝攝）

八達通宣布推出「一嘟撐里」小店推廣計劃，藉政府消費券計劃的契機協助小店數碼轉型，每間受資助小店可獲8,000元進行線上推廣及廣告銷售。

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八達通營業及市務總監李玉兒表示，疫情期間,零售和餐飲業首當其衝，於社區經營的小店尤其困難，八達通決定投放過百萬元推出計劃。計劃首階段將在全港18區甄選 108 間小店，即每區會有6間參與資助計劃，會由專業市場推廣公司協助小店制定數碼宣傳策略。

甄選準則包括須營運超過一年或以上、不多於3間分店及50名員工；於香港註冊的本地小店；具歷史、獨特故事、傳統手藝、社會企業或香港人回憶等。無論小店是否八達通商戶，透過市民推薦或小店自我推介並通過評選後，均可獲得資助。

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記者：蘇文軒