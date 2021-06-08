【母女知己】陳禛讀英基國際學校成熟有主見　羅敏莊與女兒如朋友愛情音樂無所不談

▲ 羅敏莊及陳國邦安排女兒陳禛讀英基國際學校，女兒經常跟媽媽大談學校趣事。

相由心生，46歲靚媽羅敏莊（Mimi）愈來愈後生似的，雖然在疫情下搵真銀的登台騷驟減，但樂天愛笑的Mimi慶幸仍有工作。加上，她愛好學習新事，與8歲女兒陳禛如好友，天南地北無所不談，阿女推介媽媽聽外國粗口歌，又大談校內趣事講男同學「壞話」，令Mimi保持心境年輕。

▲ 羅敏莊疫情下工作大減，忙完舞台劇，慶幸仍有電台主持及電視節目主持。（湯炳強攝）

瓣數多多的羅敏莊，唱歌、舞台劇、演戲、主持樣樣掂，近日夥拍余安安、陳凱琳主持節目《日日媽媽聲》，其中一集女兒陳禛上節目送花給媽媽。8歲的陳禛依然頂著一頭招牌鬈髮，但少了昔日的稚氣。Mimi回想臨近母親節，女兒上節目表示不想唱歌，只想送花給媽媽，一切令她感到安慰，大讚她比真實年紀成熟一點，有自己想法︰

女兒開始進入尷尬年齡，她不想公開唱歌，無謂迫她，我又覺得不需要，她不是仍在BB仔得意的階段。我好開心她有自己的主見，知道自己想點。我亦好開心她在過程中守到秘密，女兒只有8歲，如果她似我性格，好易泄露秘密出來。

▲ 陳禛曾說過媽媽羅敏莊是最好的朋友。（受訪者提供）

兩母女關係似朋友

羅敏莊是阿女的好知己，一家三口六貓再加菲傭姐姐，家中最嘈的就是她倆，無所不談。雖然丈夫陳國邦在家中會收起嚴肅，化身女兒奴一起傾偈及玩耍，但仍不及兩母女般「開籠雀」。

我跟女兒真的好friend，傾好多偈。我絕不是嚴母，可能細細個媽咪都對我似朋友，自律就可以，媽咪無點管制我，給我很多自由。

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同樣希望女兒有開心童年，Mimi與陳國邦有共識，為女兒選了國際學校。陳禎現時讀的國際學校是英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院。

安排女兒讀國際學校其中一原因是，不想日日要管住她做功課、鞭策她、自己都像要一起讀書，所以揀一間無太多功課的國際學校。她至今讀得非常開心。

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分享校內學習創新思維

功課困獸鬥影響親子關係的局面從沒發生在Mimi身上，她樂見女兒沒甚麼功課，回家卻可滔滔不絕說出學到的事，大感到神奇，坦言沒選錯校。

自己是讀本土學校出身，成日覺得背完的書日後有何用？女兒現時所學的，例如環保、求生等知識，我覺得在人生很有用。例如有火柴、食物、種子等10樣物品，現時放你去一個荒島，你會揀選哪3樣物件？阿女會懂得選種子，說可以種出食物一直吃。

▲ 羅敏莊的童年過得很開心，她更希望為女兒「設計」出比她更開心的童年。（湯炳強攝）

陳禎校內學到的知識開發了媽媽的新世界外，興趣亦然。陳禎依然喜歡跳舞唱歌，小時候曾學芭蕾舞，但嫌悶，現時愛跳時下少女鍾意的K-Pop、Jazz Dance等，唱歌方面不愛公開演唱，會躲起來或跟同學唱，亦會跟媽媽分享愛聽的英文歌，笑說媽咪那些「so old」。

我好enjoy她依家能夠同我溝通，好似friend傾到好多事，介紹她聽的歌給我，嘩！她的歌是會聽聽下「咦有粗口」，她跟我說「媽媽好多歌都係咁樣」，事實又是，她說自己不講粗口就得。

▲ 為女兒選了沒太多功課的國際學校，希望女兒有愉快童年。（IG圖片）

樂意大談愛情觀

問及女兒現時有否男友仔，Mimi直言曾有跟女兒討論過，現時她說沒有，但媽媽絕不介意女兒談戀愛，並持開放的態度。

她說男仔好麻煩、好曳，不同他們玩。如果有朝一日她有男朋友，我都覺得不出奇，好正常。我不介意，更會好坦白分享各方面的問題。她跟香港人抑或外國人拍拖？當然都無所謂，我直程諗到可能不是男仔，最緊要是大家相愛。

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培養同理心 成熟有己見

由於生怕獨女少了跟小朋友相處，覺得所有事都應得，Mimi跟陳國邦著重培養陳禎的同理心，由細到大都教她，所有事包括玩具及食物都要分享。Mimi哭笑不得分享女兒有時會「過了火」︰

女兒放學回家告知我Sharing is Caring，她是做到這樣，但會很快將我買給她的玩具給同學，我很驚訝地說︰「我是買俾你的」。

▲ Mimi表示女兒已8歲，不是新手媽媽的她聽見其他媽媽分享，覺得很開心。（湯炳強攝）

近日Mimi主持為媽媽發聲的《日日媽媽聲》節目，聽到不同媽媽湊仔女經歷，名人媽媽外，亦有寄養媽媽、6孩媽媽等，這些對於Mimi來說都是全新的世界，從中她亦自覺是幸福媽媽，大讚陳禛很好湊。

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記者︰顏紫燕

場地：HEXA 六公館

髮型︰Taylor Wan@Hair Corner K11