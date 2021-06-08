【潮物速報】法國頂級香氛品牌diptyque　融入藝術延續60年嗅覺享受

▲ 地中海系列香醋水200ml，成分包含地中海地區傳統香氛植物薰衣草、迷迭香及百里香。（$680）（品牌提供）

法國頂級香氛品牌diptyque，自1961年創立以來致力將最優質的原創香氛與藝術完美結合。今年品牌迎來60周年，推出的紀念系列已經來到第三章，富有大自然感覺，藉此向自然界致敬。

系列以地中海為主題，diptyque這次邀請英國年輕藝術家Luke Edward Hall負責設計夏日系列之包裝圖案，地中海是他慣常的度假勝地：希臘伊茲拉島、法國蔚藍海岸以及意大利阿馬爾菲海岸等，設計繽紛的圖案有大海、陽光與地中海特有植物。夏日之光Ilio（希臘語意即「太陽」）淡香氛同時推出髮香噴霧，成分包含地中海盆地特色果實仙人掌果香氣，配搭佛手柑、鳶尾花及茉莉香調，系列另有檸檬草香氛蠟燭。

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而蘊含豐富檸檬草、天竺葵與檸檬尤加利的夏日身體精油噴霧，屬首創新品，兼具驅蚊功效，伴隨甜美花香與麝香尾調，叫人感覺舒暢。最後，diptyque的經典產品香醋水亦新增了糅合薰衣草、迷迭香及百里香香味的款式，可用於提香衣物、紓緩身心、滋養頭髮及淨化室內空氣。

品牌同時推出一系列猶如藝術品的Solid Perfume香膏，6款香膏分別有Do Son杜桑淡香水、Eau Rose玫瑰香調淡香水、向diptyque之鄉致敬的Eau Capitale巴黎之水淡香水、L'Ombre dans l'Eau影中之水淡香水、Philosykos無花果淡香水以及34 Boulevard Saint Germains聖日爾曼大道34號淡香水，包裝圖案獨特，而且方便隨身攜帶補香。

產品查詢︰2521 6799

記者︰梁靜詩