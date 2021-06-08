【偽造支票】警方搗破盜竊及偽造支票犯罪集團　拘8人年紀最小15歲

▲ 警方昨日搗破一個專門盜竊及偽造支票犯罪集團。（黃傑偉攝）

警方昨日搗破一個專門盜竊及偽造支票犯罪集團，在新界多個地方突擊搜查，共拘捕7男1女，報稱學生，侍應及無業，年齡15至40歲。

警方今年4月尾接報一間本地銀行舉報，指懷疑一張支票收款人被塗改，屯門警區重案組接手調查。警方經深入調查後，發現有28張支票於今年4至5月期間，由一間公司寄出，寄往收票人公司，但支票收款人其後懷疑被塗改至一名男子帳戶內，當中5張涉款130萬元支票成功過數，其餘23張支票因警方介入及銀行發現成功阻截及彈票。

屯門警區刑事部探員經深入調查後，於今年5月5日在屯門區一間銀行分行拘捕1名正在存入支票男子，涉嫌偽造虛假文書及盜竊罪被捕。警方經深入調查後相信28張支票同屬一個犯罪集團所有，並定鎖定一批犯罪集團骨幹成員，於昨日(7日)展開行動，在新界多個地點突擊搜查，拘捕6男1女犯罪集團成員，罪名包括偽造虛假文書、管有虛假文書，盜竊及管有偽鈔。年齡介乎15至40歲，報稱學生侍應及無業等， 當中包括一名38歲主腦，及其兩名分別15及17歲兒子，及其40歲前妻。

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被捕人現正扣查中，並檢獲一批證物，包括懷疑被盜取得支票簿、銀行卡、銀行信件、電腦、 一批修改支票工具，及一批價值58,200元偽鈔。 警方調查發現支票在郵寄途中被賊人盜取及塗改，之後透過櫃員機存入銀行，以逃避追查 ，之後再透過集團成員提取現金再交於主腦。警方指行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

屯門警區重案組第2隊高級督察盧潔瑩重申，偽造及管有虛假文書、盜竊及管有偽鈔均屬嚴重罪行， 一經定罪可被判監14年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉