【戰勝抑鬱】抑鬱纏身40載似盤旋地獄險自毁　港媽操肌走出情緒幽谷當健康教練

▲ Ivy回望年輕時，十歲八歲時已有抑鬱徵狀，不時有自毁念頭；幸好操肌讓她操出正能量，更晉身健身教練行列。

模特兒、健身教練，人稱「凍齡靚媽」的賴維茵（Ivy Lai），總是掛著一臉陽光笑容，但開心背後，她曾經歷一段時間不短的抑鬱症時期。抑鬱情緒令她不時像在泥沼纏足無法逃脫，幸好她抓到一條自救繩子——運動，開始精采人生新一章。

Ivy回望年輕時，十歲八歲時已有抑鬱徵狀，不時會想如何了結自己生命。「緣由相信與家人有關，原生家庭成員說話一向負面，不明白一句話可為小朋友帶來無比深遠影響。我的媽媽患有抑鬱症，開口埋口都是說：『俾我死咗佢算啦！』」在小小心靈留下難以磨滅的烙印。

▲ 參加完健美比賽後，朋友央求請教，為怕教錯人，Ivy去考了健身教練牌，無心插柳成為工作一部分。（梁偉榮攝）

當Ivy長大成人，自感情緒特別敏感，直至婚後遇上不順遂，因不想對兒子有影響，表面上強裝正面，實質已跌入深邃旋渦中，難以自救。自殺念頭日復日縈繞，有一日她服食大量安眠藥輕生，幸被救回送進醫院，證實患上抑鬱症，由精神科跟進。

無法自控情緒低落

她見到醫生劈頭第一句：「你為甚麼要救我？我一定會再死過！」醫生卻不慍不火從容回應：「你放心，人一定會再死啊！」醫生的話化解了她的抗拒，接受治療。「可惜治療對我不大奏效，輕生想法仍纏繞着，每一日都很不開心，一關上門就『爆喊』，把脾氣發洩在家人身上。」藥物副作用令她精神混沌、渴睡、無時無刻感肚餓等，令向來身形纖瘦的她，體重一下子飆升至130磅。

抑鬱症發作一段時間，她形容像踏入另一時空，無論去哪裏做甚麼和誰一起，情緒都處於低谷，突然淚如雨下是常事，就算忍住不哭，都像有萬千鬱結在心頭，似在地獄盤旋。她兩次到外地旅行，完全感受不到旅程的快樂，事後看回相片，也把旅途情景忘得一乾二淨。「患病中最難熬是常哭泣、發呆、常感睡意，也會責難身邊的人把我弄至如斯地步，最衰是這個那個，對其他人好多怨懟。很多人這期間都怕了我而不自知，破壞了很多家人與朋友的關係。」發病時她會去飲酒和瘋狂購物，卻無法自控。

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「幾年後，朋友說我在大家玩得高興笑得開懷時，會突然爆喊，我卻忘記了。」人家安慰她不要不開心，她只覺得對方不了解抑鬱症，口說克服容易，她心裏在不斷反駁，只是不說出口。

醫生醍醐灌頂一席話

有一日覆診，醫生語重心長對Ivy說，要找方法幫自己，不能光靠藥物，見她身形胖了，建議她多做運動。「醫生邊說邊比量桌前厚疊疊的病人檔案，事實上他說得沒錯，在我候診期間，有精神病問題的患者輪候者眾，感覺上比我嚴重及有需要的也不少，使我不期然有一種內疚感，想辦法幫自己，開始了尋求自救之路。」

Ivy找東西學，學英語有一堂是打boxing學英文，其中一個助教更是曹星如。「打完感覺很好，上完堂更會跟拳館師兄弟進行街跑。過了不久覺得有用，抑鬱情緒無湧現出來，惟經常『拗柴』（足踝扭傷），而且不知何故在這幾年間，身體各處如子宮、胸部、手部等也長過腫瘤，雖每次化驗後都屬良性，但因此進出手術室已有7次，很感折磨，運動也得停止。」

一年參加3次健美比賽

有次她看物理治療師，對方囑她要鍛練肌肉，「拗柴」自能減少，她特地找了一個女健身教練進行肌肉訓練，練習一段時間後，教練見她已上手，建議她參加健美比賽。

▲ Ivy說：「運動改變狀態，健美比賽改變我的人生。」左一是Ivy（被訪者提供）

抱著一試無妨的心態，Ivy膽粗粗報名。比賽前她一星期操練兩、三天，在家中仍不鬆懈繼續舉啞鈴。比賽除要操肌、操綫條外，控制飲食是必須的，她日常吃烚雞肉、烚蛋、烚菜，在比賽前夕數天，水份攝取也有限制。「我們有一個脫水過程，前幾天第一日飲4公斤水、第二天3公斤……然後逐步遞減，以防身體水腫，務求把身體綫條在比賽時展現。」當然這是參賽時的飲水方法，日常回復日飲八杯水。

「第一次參賽很不滿意表現，雖取得第三名，但其實僅得3人參賽。」Ivy笑着說。她再接再厲參加個多月後舉行的另一場比賽，有參賽經驗下，在十多名參加者中取第五名，已覺滿意。第三次比賽在同年半年後，在70人的賽事中奪亞軍。

母親離世的打擊

參加第三次健美比賽時，此時Ivy媽媽證實患上癌症，情況嚴重，常要出入醫院探訪，她直言是艱苦作賽。同年12月母親離世，對Ivy帶來莫大衝擊。「她常說要死，但在她彌留時，我感覺到她是不想走的。替她辦理後事時，我有很多錯漏，心情難免不開心，同時也擔心抑鬱症會重臨，有一、兩次出現輕生的衝動念頭。」不想再被抑鬱症侵襲，她馬上穿起運動衣、波鞋外出跑步。

「引證到運動確是幫到我來抗抑鬱情緒，情緒病來由多是人際關係，如何與人好好交往，是需要學習的課題。」最近她著了新書，既可讓她抒發情感，也希望鼓勵同道人幫自己，有需要更要盡早找專業人士尋求協助。

Ivy現時的抑鬱症已痊癒，但人依然有情緒敏感。「相信是先天的，患病多年，我知道有哪些事、哪些人會是我的『情緒致敏源』引起情緒波動，我便盡量避開避見。若避無可避，平日我會做運動、聽一首喜歡的歌、放鬆自己，藉以調節情緒。」

運動，這根當初只為保命而找緊的繩子，在她脫離抑鬱夢魘後仍不斷發揮作用。現在她是健身教練、體育協會親善大使、拿過健美比賽獎項……這些都是運動帶給她的。

▲ 健身教練Cathy（左）鼓勵Ivy參加健美比賽，也是她的啟蒙老師。（被訪者提供）

BEYOND WOMEN FEST 2021

由柏堡活動策劃公司主辦，一個為新時代女性而設的活動將於6月10-13日在香港會議中心展覽廳3FG舉行，連續4日為市民帶來以女性為主題的商品﹑運動體驗班、分享會及工作坊。

BWF將邀請不同嘉賓蒞臨現場，當中有「逆齡靚媽」賴維茵會親臨現場分享自己如何走出抑鬱症陰霾，並以47歲高齡獲選為健美小姐創造健美人生﹑發放正能量。

公眾人士如欲於6月10至13日（星期四至日）參加此活動，可於網上預先登記，獲取免費門票（原價入場費為每位$20）。

記者：周美好