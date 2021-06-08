【兩台大戰】ViuTV播查案真人騷《嫌疑事件簿》　TVB同時段《死因有可疑》對撼

▲ ViuTV《死因有可疑》跟TVB《死因有可疑》對撼。

TVB和ViuTV於6月份展開綜藝節目大戰，ViuTV除本周一連播出《造美人》和《調教你MIRROR》，下周一（6月14日）晚上10:30將推出查案綜藝節目《嫌疑事件簿》，巧合地同日TVB亦播出題材相近的《死因有可疑》，兩台正面對撼。

ViuTV製作的《嫌疑事件簿》由張建聲、Jace 陳凱詠、談善言、黃溢濠、歐鎮灝、李炘頤、顧定軒、陳海寧、湯駿業、梁雍婷、米露迪、麗英及易健兒主持，節目類近亞洲近日興趣的推理真人show，主持及嘉賓在場景以線索找出兇手、炸彈、死因等。

【兩台大戰】ViuTV強勢推《造美人》+《調教你MIRROR》 J2《鬼上你架車》硬撼MIRROR

▲ 《嫌疑事件簿》今日舉行記招。

《嫌疑事件簿》LARP形式

此類型節目採用LARP （Live Action Role Playing實境動作角色扮演遊戲）的形式，並在不同實景地方進行拍攝。每個單元故事都會環繞各種懸疑謎題。

當中藝人會先收到一份簡單劇本、角色設定及零碎的時間線，然後需要根據各自劇本演出角色，在拍攝場地中與眾演員互動。在找尋線索的同時，眾人鬥智鬥勇，一邊解謎一邊向觀眾揭開各種愛恨情仇。

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TVB《死因有可疑》題材相近

另外，TVB在下周一亦推出同類型LARP節目《死因有可疑》，於6月14日晚上十點半播出一連5集的《死因有可疑》，由方力申、郭子豪、張秀文和游嘉欣等主持，將會在節目中大玩燒腦查案遊戲，在兇案現場中根據線索尋找真正兇手，首集更會有周柏豪和鄭融擔任嘉賓！

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王祖藍出席《死因有可疑》錄影時他指，亞洲區電視綜藝娛樂最近流行偵探節目，而他於內地亦曾製作過類似節目，並且公司有兩位年輕製作人有意參與，在市場需要及讓年輕人發揮下，於是決定製作此節目。

同場加映：岑珈其訪問