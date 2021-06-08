林鄭被制裁爭取連任有同情分？　葉劉：有勇氣出來做才應加分

▲ 葉劉淑儀接受劉慧卿訪問。（短片截圖）

特首選舉明年3年舉行，有說已被制裁的特首林鄭月娥可獲同情分，不過另一位特首人選、新民黨主席葉劉淑儀有不同看法，認為將來的特首都有機會被制裁，選委不能因為某人已被制裁就給同情分，「反而有勇氣出來做應該加分。」

葉太近來不時被問及會否選特首，但她都答說「言之尚早」，她今日接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，就說現在沒人會答這個問題，因為有法律後果，「計數還是小事，同人（選委）飲餐茶，都可能被說是拉票或賄選！」

現時參選特首需得到選委會五大界別各15張或以上提名票才可「入閘」，葉劉稱，如要參選起碼要先考慮自己有無機會拿到提名，她又認為，參選拉票很正常，不應視為「屈辱」，又自爆2016年參選找不同界別拉票時，慘食檸檬，「劏房又去過N次，棺材都瞓過！」她又憶述自己初出來選立法會時，「在街上被人追住鬧。」

她說，不想猜測林鄭月娥是否想連任，但就認為，任何人做行政長官，都希望可以做十年，「五年過得好快，如果真的有政策，需要十年、八年才可落實。」

另外，葉劉受訪時亦反問劉慧卿，民主黨會否參選立法會選舉，她認為，如果政黨不出來選，過幾年就會被忘記。她又估計，新選舉制度下，參與地區直選的，都會是擅長選舉的人；至於40個選委議席，她認為要由「具超然地位、符合社會整體利益」的人出任。

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