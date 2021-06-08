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【打針優惠】亞洲保險向打針客戶派超市現金券　特定客戶打針前可享免費健康檢查

社會 17:00 2021/06/08

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亞洲保險向打針客戶派超市現金券，特定客戶可享免費健康檢查（亞洲保險提供）

商界鼓勵市民打針招式不斷，亞洲保險由即日起至本年12月31日內，為客戶提供多項獎賞及折扣優惠。為已接種或有意接種新冠疫苗客戶提供更多優惠及更全面保障。

優惠1

亞洲保險為「自願醫保標準計劃 - 延愛」、「自願醫保靈活計劃 - 亞洲尚選」及「中小企僱員醫療保險計劃 - 臻善」的新客戶和現有客戶提供免費接種新冠疫苗前的基本健康檢查，限量1000套，讓有意注射疫苗的醫保客戶可了解其健康狀況，釋除疑慮，以便更有信心作出接種安排。

優惠2

在2021年9月30日或之前已接種至少一針新冠疫苗的新客戶或續保客戶，於推廣期內投保或續保以下產品  (以保單生效日期計)，即可享:

  • 亞洲卓越家居保 – 可獲$100超市現金券
  • 亞洲卓越家傭保 – 可獲$100超市現金券
  • 亞洲卓越家務助理保 – 可獲$50超市現金券
  • 亞洲萬里遊 (特別版) – 可獲$50超市現金券

優惠3

為支持本地旅遊業復蘇，亞洲保險向參與本地Staycation或公海遊的客人推出「亞洲休閒假期」保險，而在2021年9月30日或之前已接種至少一針新冠疫苗之投保人士可獲六折優惠。

此外，了解到不少人對接種新冠疫苗存有疑慮，亞洲保險即日起為有意接種疫苗之同事送出免費身體檢查，以助員工評估身體狀況，安排接種疫苗，每次接種後亦可享一天有薪假；員工家屬亦可享用優惠價作疫苗前健康檢查。

亞洲保險主席陳智思指:

我們支持政府的疫苗接種計劃，以協助對抗新冠肺炎。人才是一間企業最寶貴的資產，健康檢查亦有助鼓勵同事關注自己身體狀況，保持長遠健康。同樣，我們向客戶送上健康檢查也是希望他們可以了解個人身體狀況，放心接種疫苗，讓香港建立更高效的防疫屏障，社會早日恢復正常運作。

如欲了解更多關於以上優惠及公司產品資料，可瀏覽亞洲保險網頁https://www.asiainsurance.hk/  或電郵  promo2021@afh.hk。保障受有關條款及細則約束，詳情請參閱相關計劃的條款及細則。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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