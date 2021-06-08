【拍劇意外】洪卓立首度回應受傷意外 走出鬼門關：請給我一些時間！
娛樂 17:16 2021/06/08
今日（6月8日）有傳媒報道洪卓立（Ken）早前在在內地順德拍劇時，突然抽搐暈倒，意外從高處墮下，一度昏迷達10分鐘，隨即送院急救，醫生更指Ken的生命一度危殆，幸洪卓立最後吉人天相。
Ken經理人公司回覆TOPick稱：「因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一道昏迷，而且缺氧，但是我們以最迅速時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上甦醒。」
【拍劇意外】洪卓立開工時抽搐高處墮下 Ken昏迷送院缺氧一度危殆
▼點擊圖片放大
+5
+4
洪卓立回應事件
到今日約下午4時，洪卓立在個人社交平台上載一張日冕照片，並首次公開回應是次意外受傷事件。Ken首先寫道：
這是在拍劇期間所拍攝到的「日冕」
記得那天整個劇組都停頓下來
欣賞這個神奇的現象
然後，他表示從此次意外有所感想：
人們常說 經歷過生死的人
會對人生有新的體會及領悟
大概是上天要我再多一點歷練吧
我不是那種曉以大義的人
更不擅分享
只知道經過這次後
未來日子 活在當下
更要珍惜當下
最後Ken報平安說：
身體正在逐漸康復中
吃多了些食物 讓自己充份休息
感謝大家的關心 無論家人、朋友、同事、劇組等等
特別想感謝很大膽選用我當大奸角的這位導演😂
當晚讓你們集體陷入恐慌 辛苦你們了
我很快便會好起來 請給我一些時間！
撰文 : TOPick柴犬出動