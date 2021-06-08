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【拍劇意外】洪卓立首度回應受傷意外　走出鬼門關：請給我一些時間！

娛樂 17:16 2021/06/08

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洪卓立回應受傷意外。

今日（6月8日）有傳媒報道洪卓立（Ken）早前在在內地順德拍劇時，突然抽搐暈倒，意外從高處墮下，一度昏迷達10分鐘，隨即送院急救，醫生更指Ken的生命一度危殆，幸洪卓立最後吉人天相。

Ken經理人公司回覆TOPick稱：「因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一道昏迷，而且缺氧，但是我們以最迅速時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上甦醒。」

【拍劇意外】洪卓立開工時抽搐高處墮下　Ken昏迷送院缺氧一度危殆

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洪卓立回應事件

到今日約下午4時，洪卓立在個人社交平台上載一張日冕照片，並首次公開回應是次意外受傷事件。Ken首先寫道：

這是在拍劇期間所拍攝到的「日冕」

記得那天整個劇組都停頓下來

欣賞這個神奇的現象

然後，他表示從此次意外有所感想：

人們常說 經歷過生死的人

會對人生有新的體會及領悟

大概是上天要我再多一點歷練吧

我不是那種曉以大義的人

更不擅分享

只知道經過這次後

未來日子 活在當下

更要珍惜當下

今次意外令洪卓立更珍惜當下。（取自IG）

最後Ken報平安說：

身體正在逐漸康復中

吃多了些食物 讓自己充份休息

感謝大家的關心 無論家人、朋友、同事、劇組等等

特別想感謝很大膽選用我當大奸角的這位導演😂

當晚讓你們集體陷入恐慌 辛苦你們了

我很快便會好起來 請給我一些時間！

撰文 : TOPick柴犬出動

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