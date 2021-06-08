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【打針優惠】長江集團夥李嘉誠基金會設2,000萬抽獎　頭獎500萬長江集團禮券可買一手樓

社會 17:11 2021/06/08

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熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

長江集團聯同李嘉誠基金會設2,000萬打針抽獎，頭獎可獲500萬元長江集團禮券。

長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會送出總值港幣2,000 萬元的禮券大抽奬，鼓勵市民接種疫苗。是次大抽獎送出港幣2,000萬長江集團禮券，可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展之一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈之電費等。

所有在2021 年8 月31 日前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均
可登記參加，得獎幸運兒有機會贏取以下獎項：

  • 頭獎：1名，獨得價值港幣500萬元之長江集團禮券
  • 二獎：2名，各得價值港幣300萬元之長江集團禮券
  • 三奬：3名，各得價值港幣100萬元之長江集團禮券 
  • 四獎：10名，各得價值港幣50萬元之長江集團禮券 
  • 五獎：20名，各得價值港幣5萬元之長江集團禮券

抽獎活動的參加方法及詳情稍後公布。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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