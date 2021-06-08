【父親節優惠】本港長者即日起搭昂坪纜車來回只需20元　加99元更可享專人導覽大嶼山　

▲ 本港長者即日起享昂坪纜車來回只需20元。（經濟日報資料圖片）

父親節臨近，昂坪360推出長者專屬優惠，65歲或以上港人即日(8日)起至7月14日，可以20元優惠價購買來回昂坪纜車門票一張，同時更可額外加99元，選購「360大嶼山文化探索深度遊」之旅。

昂坪360今日公布，65歲或以上之香港居民今日至下月14日，可選擇於官方網站、東涌或昂坪纜車站售票處，以20元優惠價購買昂坪纜車來回標準車廂門票一張，到訪當天出示有效香港身份證或香港長者咭，即可享優惠一次。

同時，已購票的長者可額外以99元於東涌纜車站，即場升級選購「360大嶼山文化探索深度遊」之旅，到達昂坪後可獲專業導遊帶領下，遊覽大嶼山著名旅遊景點，包括到大澳乘 搭觀光小艇、遊覽石壁水塘觀景台、昂坪市集及寶蓮禪寺，亦會安排豐富地道的午膳，感受香港的生活文化和水鄉情懷。

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責任編輯：陳正怡