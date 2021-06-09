【最萌星二代】3歲李元元鮮為人知10件事　Lucy奇趣外貌大肚腩之迷揭秘

3歲最紅得意妹李元元（Lucy），在網絡上的風頭比星爸李璨琛（Sam）更強，現時Lucy的IG追隨者已超過27萬粉絲，有粉絲話當正Lucy是精神食糧，每日看一看她就開心。Lucy除了可愛生鬼之外，還有一些鮮為人知的趣事，現交由Lu媽梁志瑩（Sophia）為粉絲們逐一揭開！

1. 與爸爸李璨琛的相處日常

Sophia坦言李璨琛今年有長達3個月在內地拍戲，Lucy對爸爸的印象已有點模糊，幸近日爸爸終於返香港，更火速「補鑊」帶囡囡上山下海玩，氹得Lucy好開心！問到Lucy對爸爸的印象，Lucy大叫「靚仔呀！」還笑說爸爸最靚是下巴……可能Lucy人仔細細，向上望常見到爸爸的下巴。

▲ Lu媽Sophia認為家就是最好的Playgroup，Lucy能從玩樂中學習。（曾耀輝攝）

Lucy又分享與爸爸最常玩泥膠，因為「好核突」，筆者聽到一頭霧水之際，Sophia笑稱玩泥膠只是她亂說，兩父女玩睡覺比較多。Sam最喜歡陪囡囡談天，當她是大人般閒談，但不會常講大道理。兩父女有時又會互相作弄，沒有玩玩具。

當爸爸要到遠方工作時，Sophia指女兒沒有很不捨得爸爸，但會掛念他，兩父女間中會Facetime見面，但女兒有時會「耍脾氣」不與他說話，令Sam哭笑不得。

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2. 為何最喜歡聽《Boombayah》？

Lucy於3月時大跳韓國女團BLACKPINK熱爆歌曲《Boombayah》的影片，令Lucy的人氣更上一層樓，她跟足MV中扭身扭勢、揈水髮的舞步極之爆笑，更吸引到BLACKPINK經理人轉發片段，並成為Lucy的IG追隨者，非常威水！

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Sophia解釋本身不認識BLACKPINK，最初是朋友2名女兒先播給Lucy聽，怎料Lucy對歌曲好上腦。「我覺得整件事好搞笑，第一反應是「唔係呀嘛？」我不是經常播放這首歌，所以我一播她就很珍惜聽這首歌的機會，然後入腦好記得。」

▲ Lucy沒有偶像或特別喜歡某個卡通人物，小丸子和多啦A夢都喜歡，喜好很廣泛。（曾耀輝攝）

3. Lucy最喜歡吃甚麼？

Lucy最喜歡食「粉粉」和烚蛋白，每日都會食蛋白，加少少鹽，但不喜歡蛋黃。Sophia稱女兒都食得幾健康，不喜歡濃味，只是米粉、通粉要有少少湯味，再加些烚菜等。慶幸Lucy至今都沒有大病過，只是患過一些常見病如傷風、發燒、咳嗽，出過玫瑰疹。

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4. 為何她的肚腩仔這麼大？

或許是似媽媽童年！Sophia回想自己小時候是肥妹一名，可能有些「肥底」基因傳給了Lucy，加上Lucy開心沒壓力，或許比較吸收。

Lucy絕不是大食妹，進食分量正常，只是午餐進食較多。她現時一日食午餐、晚餐和睡前一支奶。「她早上10時多至11時才起床，約12時許就吃午餐，約晚上7時吃晚飯。如果下午茶時間肚餓就吃些餅乾、麵包、水果等，但不是每日都食。」

Sophia解釋Lucy沒有食早餐的原因，與她最難搞的遲睡問題有關。

▲ 呢個咩睡姿？（IG圖片）

5. 為甚麼晚上不願睡覺？

這是Sophia在IG上不時提及的難題，她指Lucy從出世至今都不喜歡睡覺，也不感睏倦。有時媽媽於晚上10點半已放她上床，但她也「磨」到12時才肯睡覺，樂於自娛一番。不少家長會陪子女於睡前講故事（Bedtime story），Sophia大嘆無用︰

我相信我要讀2小時故事書，她才會入睡，因她會愈看愈起勁，叫你讀完這本、讀那本，根本不能讓她入睡。

Sophia強調不會氹女兒睡覺，必須訓練她自行入睡。有時她在下午讓女兒出街跑跑跳跳放電，但她晚上也會撐到底，起碼到晚上10時半才肯入睡。

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6. 為甚麼保持這個髮型？配搭母女裝心得？

「因為Lucy露出額頭似壽星公，總之不太美。」因此Sophia為女兒保持著「小丸子」留海髮型，「我覺得小朋友剪平蔭較可愛，直到她不喜歡就轉。」

本身經營時裝網店的Sophia，衣著品味屬簡約風，對女兒的衣著也偏向簡單，很少戴頭飾出街，母女裝都是簡單一條裙就夠。「我不喜歡花巧或很多細節，自己也少戴飾物，且愈簡單的衣著配搭愈穩陣，又不必花太多時間做配襯。」最近Lucy最心儀的衣服就是訪問當日穿著的粉藍色裙裙，她不禁甜笑讚自己︰

我最靚！因為我有著裙裙！

▲ Lucy最喜歡穿這條粉藍色的裙裙，覺得自己好靚。（曾耀輝攝）

7. 最感害怕的事？

Lucy個曳樣看似「膽生毛」，其實都有害怕的東西！Sophia笑指女兒最害怕見到爛牙，連卡通化的爛牙都驚到哭，「只要她一看到有些黑色的（蛀牙），就會驚到哭叫︰『No！』」其次她又害怕見到一條條「毛絨絨」的東西，類似毛毛蟲，一條條在地上的畫面想起都驚。

為甚麼她害怕爛牙？Sophia解釋，Lucy進食時曾有含著食物拒吞、四圍張望的壞習慣，Sophia便告誡她，常含著食物易有爛牙，並讓她看看真實爛牙的圖片，從此她就很害怕了。

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8. Lucy最曳的時候？

最令媽媽激心是Lucy常欺負工人姐姐，例如姐姐叫她喝水，她會立即走開；叫她塗面霜，她就掩面，總之不會輕易讓姐姐為她做事，令媽媽有感女兒不尊重人。

我擔心她會變成習慣，不尊重姐姐也不會尊重其他人。姐姐這麼疼錫她，她卻欺負姐姐，我覺得好衰！所以我要不時告誡她，也告誡姐姐不能縱容她。

▲ 婆婆離開時，Lucy有為媽媽抹眼淚。（IG圖片）

9. Lucy最窩心的事？

Lucy是一名窩心的小朋友，早前婆婆離世時見到媽媽哭泣，會上前為媽媽抹眼淚，非常懂事。有時她玩耍期間會突然向媽媽送暖︰「媽媽我愛你！」Lucy又曾無緣無故肉緊地攬實媽媽撒嬌，「這些小事都令我很窩心，是發自內心向媽媽表達愛意。」Sophia甜笑道。

▲ Lucy經常突如其來對媽媽說︰「我愛你！」（曾耀輝攝）

10. Lucy的IG會一直經營下去嗎？

Sophia相信會有一個期限，現在粉絲喜歡Lucy是因為她搞笑，可以帶給別人歡樂，但當去到某一刻Lucy不再願意分享，或者是媽媽不想再分享的時候，其IG就會完結。

我做任何事都沒有一個時間表，我想繼續就繼續，我覺得不應繼續就會停止了。

▲ Lucy︰我最靚！（曾耀輝攝）

【Lucy與媽媽專訪 · 上集】

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記者︰林綺玲

場地︰日子YatChee