【永念至親】妻與3子女遭保母燒死後4年　孤獨爸思念不減︰忙完這生來看你們

▲ 林生斌的妻子及3名子女被保母活活燒死，4年後他對妻兒的思念從不減少。

2017年發生的杭州保母縱火案在內地轟動一時，林生斌的妻子及3名年幼子女被保母活活燒死，他在慘劇中痛失至親，幸福家庭不再，自此孑然一身。妻兒離世後4年，雖然林生斌已重新振作，習慣沒有妻兒的日子，但對他們的思念從不減少，近日他在社交媒體發文寫下「等忙完這一生，我來看你們」。

杭州保母縱火案轟動一時

綜合內地傳媒報道，2017年6月22日清晨5時左右，保母莫煥晶惡意在林生斌的家中縱火，導致其妻及10歲的兒子檉一、8歲的女兒陽陽、4歲的小兒子潼潼不幸死亡，林生斌因在外工作逃過一劫，卻從此與妻兒天人永隔。

▲ 林生斌原本一家五口的幸福家庭。（微博圖片）

據法院判決書顯示，莫煥晶案發前因賭博輸掉6萬元人民幣（約7.3萬港元），她曾偷取林生斌家中的名錶典當，更向其妻借錢十多萬。當時莫煥晶為了繼續還賭債，計劃縱火後再救火，令林生斌為答謝她而借錢給她，可是火勢愈燒愈猛，最終釀成4人死亡的悲劇。她事發時逃離現場，其後受到法律制裁，執行死刑。

孤身一人願努力生活下去

妻兒離世後，現年40歲的林生斌一直努力走出喪親陰霾，即使他慢慢振作起來，重新過日子，但對妻兒的思念之情並沒有減少。他在微博分享生活及感受，妻兒的死忌將至，他早前發文寫道︰

死亡並不是生命的終點，遺忘才是最後。等忙完這一生，我來看你們。

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從林生斌發文及上載的相片可見，他不時到妻兒的墓地拜祭，今年清明節他照舊上山，有感「身後陣陣春風，仿佛在不停地推著我向前，直至看到你們的安靜的笑臉，直至可以擁抱你們的距離」，藉文字感受到他如何思念至親。他過去與妻兒美好的回憶亦來襲︰

回到當初愛你的時空，所有回憶對著我進攻。

6月1日國際兒童節，他提及有人說如果心裡住著一個孩子，那就永遠不會變老，他稱「那如果心裡住著一群孩子，想必做夢也是香甜的吧」，不知這群孩子是否指他的3個子女。

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創童裝品牌走出喪親之苦

此前林生斌一直在處理亡妻及孩子離世的傷痛，曾經每周去廟宇為妻兒誦經，甚至透過通靈，希望能跟妻兒聯繫。直至他於2019年10月創辦童裝品牌「潼臻一生」，才再次出現在社交媒體上。

▲ 林生斌向妻兒承諾，「等忙完這一生，我來看你們。」（微博圖片）

這一年多來他將精神投入在品牌上，也能轉移他的視線，不必再深陷痛失至親之苦。他早前積極表示︰

最近比較忙，也很充實，選擇一種新的工作方式，期待一場新的未來。

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責任編輯：王明芳