【新冠肺疫】調查指新學年收生申請減　北區大埔等多區平均流失15%跨境生

▲ 教聯會今日（8日）公布調查指，近5成半學校反映，自行分配學位階段報讀人數平均減15%。（教聯會提供）

新冠疫情持續，跨境生復課無期，有調查顯示，7成半受訪學校指，過去一年有跨境生返回內地就讀，平均流失15%跨境生，同時有約5成半學校指有學生移民。教聯會促教育局加強支援取錄跨境生的學校，減低學生流失對學校造成的震盪。

教聯會上月底以問卷訪問330間學校，包括173間小學和157間中學，結果近5成半學校反映，自行分配學位階段報讀小一或中一的申請學生人數有所減少，平均減少15%，部分學校收生申請減幅達3成；22%學校預期下學年會面臨縮班。

問到過去一年學生人數減少的原因，7成半受訪學校指跨境生轉至內地學校就讀，約5成半指學生移民往外地，另有44%指學生跨區轉校流動，以及35%指轉往直資學校就讀等。

42%受訪學校表示在本學年有取錄跨境生，平均取錄80名跨境生，集中於北區、屯門、元朗及大埔等，絕大部分學校均表示，由去年初爆發疫情至今，各校平均流失12名學生，佔全校跨境生的15%。有關學校亦遇到行政及聯絡工作增加、難以跟進跨境生學習進度、軟硬件配套難以支援網課，以及跨境生未能回港考呈分試等困難。

教聯會表示，過去縮班殺校潮對學界造成嚴重衝擊，面對新一輪縮班危機，促請教育局盡快推出應對措施，尤其需加強支援取錄跨境生的學校，倘若兩地疫情進一步穩定，建議安排跨境生分階段回港復課，簡化跨境生健康申報程序，提供過關便利，並維持上學年的開班數目，並在點算學生人數方面提供更大彈性，讓學校能夠專注做好教與學工作。

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責任編輯：馮琪雅