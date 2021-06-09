【Fact Check企劃】抗菌沐浴露難免會剌激肌膚？ 除菌滋潤可以集一身

外出一整天，身上難免沾染了細菌，特別是夏天一定會出汗，想趁沖涼潔淨肌膚兼除菌，又想為肌膚保留水分，好好滋養護膚，揀啱沐浴產品就至為重要！揀選了坊間3款沐浴產品進行測試，為大家拆解除菌的同時，是否可以做到滋潤保濕肌膚。

留住水分 鎖緊肌膚濕潤度

肌膚保持濕潤度是護膚的重要一步！實測以水分檢測儀比較沐浴乳使用前及使用後，以及使用沐浴乳後閒置10分鐘後肌膚的濕潤度，藉此模擬沐浴乳是否可適度清潔肌膚，並同時保留肌膚的水分。

經測試後發現，品牌A在使用沐浴乳後即時量度及靜置10分鐘後，分別以51%及45%拋離品牌B的46%及32%和品牌C的40%及34%，可見使用品牌A的沐浴乳，可有助保持肌膚的水分。



值得一提的是，當靜置10分後再量度肌膚水分度，3個品牌的沐浴乳中僅品牌A的濕潤度較使用沐浴乳前量度時提升最高，足以證明品牌A最具鎖水能力，有助肌膚持續保濕滋潤。

適度潔淨 保護皮膚屏障

沖涼時，所選用的沐浴乳要適度潔淨肌膚，帶走髒污的同時，亦要保留肌膚所需的滋潤。然而，沐浴乳中的界面活性劑很可能會傷害肌膚表層中的蛋白質，對肌膚屏障造成破壞，因而影響肌膚的保濕作用。



測試採用以玉米醇溶蛋白質製成的人偶試紙，藉由沐浴乳中的界面活性劑對該蛋白質造成不同程度的裂解，比擬沐浴乳可能對肌膚的影響。

經實測後發現，僅品牌A的人偶試紙未有在搓揉的過程造成嚴重破損，大致可保持完整輪廓，因此品牌A可能對肌膚能適度的清潔，又不會破壞肌膚表層中的蛋白質，維護良好的肌膚屏障，可保留肌膚本身的滋潤成分。



而品牌B及C的人偶試紙分別只剩下一半及差不多已完全破爛，使用品牌B及C沐浴露的過程可能洗走了肌膚表層的蛋白質，未能維持肌膚水分。

結果出爐，品牌A先後在肌膚水分度測試及潔膚產品對肌膚保濕影響的測試中，均表現最佳，而品牌A其實是Dove多芬溫和除菌沐浴乳！

▲ Dove溫和除菌沐浴乳實測更溫和及更保濕鎖水，並無添加Parabens防腐劑、皂鹼⁴、酒精。

臨床實證與使用口碑 雙重加持

Dove多芬溫和除菌沐浴乳曾於第三方實驗室進行臨床測試，實證99%有效除菌¹。品牌亦曾邀請本地真實用家試用，當中85%用家親身試用後認同比其他抗菌沐浴乳更溫和滋養肌膚²。

Dove多芬溫和除菌沐浴乳之所以可以溫和滋養肌膚皆因包含以下成分：

• pH值屬中性，且含胺基酸潔膚成分，溫和親膚

• 內含的 Nutrium Moisture 與肌膚原有滋潤成分相似，能層層滲透³，從内部緩解乾燥問題

• 蘊含抹茶萃取，輕柔淨化肌膚持續滋養

• 無添加Parabens 防腐劑、皂鹼⁴、酒精

滲透滋養潔淨 極緻平衡

淡雅櫻花香氣的Dove溫和除菌沐浴乳於保濕和潔淨間取得極緻平衡，且同時獲臨床測試實證及用家親身試用的認可，自然更值得信賴，適合追求潔淨及保濕滋潤的用家。

Dove溫和除菌沐浴乳由6月4至17日以優惠價$39.5⁵，只要撳入https://bit.ly/3vhrtjO下載電子Coupon可額外減$8，即等於$31.5，接近6折優惠(原價$49.9)。

銷售點：各大超市及個人護理店

（Dove產品資料由客戶提供）