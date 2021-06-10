【炎夏行山】山藝教練夏日行山貼士　慎選路線帶備噴霧水壺防中暑 

▲ Sunny會教導學生認地圖、看指南針，不用依靠電話也能定位。（相片來源：受訪者提供）

疫情令行山遠足成為留港頭號活動，山頭不時人頭湧湧，可惜近日行山致命意外頻生，讓人再度關注起行山安全。炎夏來到，天氣不穩定，是否就不能行山？香港山藝協會創辦人兼山藝教練梁梓浩（Sunny）卻認為，只要準備工夫做足，夏天也能享受郊遊樂。

常言「欺山莫欺水」，不過最近有多單行山奪命意外，山中也有不少隱藏陷阱，行山人士要小心注意。尤其是夏天高溫炎熱，又不時會有大雨雷暴，行山難度提高，尤其是獨自上山，更是一大危機。

▲ Sunny在夏天仍然會行山，不過出發前就要做多點功課，帶多點裝備。（Porkie chc攝）

切勿單獨行山

香港山藝協會創辦人及總教練Sunny絕對不建議單獨行山，他說：

回顧最近多次出事都是因為一人前往。現在特別流行一人上山打卡，不用約朋友，快上快落，好像很方便很有型，不過卻有相當大的風險。要記得行山並非自我封閉的活動，觀賞風景以外，最開心是一班人在共同環境完成一件事的過程，之後一起聚會、傾計才是重點。

Sunny稱山藝之中分成Hiking、Trekking及Mountaineering不同級數，前者以輕鬆郊遊為主，大約數小時步程，Trekking則至少幾天起，因此準備的工夫、裝備甚至認知也完全不同。他任教的山藝班主要針對3至4日左右行程，同學們畢業後也容易應付香港的山頭。

他發現這兩年多了人行山，亦比以往多了3倍人數報讀山藝班，主要是一些40、50歲的中年人士，希望可以進步及學習知識。有些人想行山但真的沒有伴，上這些課程也能認識到志同道合的朋友，就可以組團去行山。山藝班除了學習技術以外，結識新朋友、與同學之間溝通也相當重要。

▲ 疫情前可以一大班人一起遠足郊遊，氣氛熱鬧愉快。（相片來源：受訪者提供）

別盡信網上資源

Sunny說，現在網上隨手就有海量的行山資訊和路綫，不過他建議要小心看清楚、好好分析思考，不能盡信。

每個人的程度及感受完全不同，因人而異，就如食辣一樣，並非所有人都吃得到。網上說的一星難度路綫，對你及對我來說已經不同。可能你認為風景很美，但我卻覺得普通，因此不能完全依靠網上評價。

另外現在山系KOL、YouTuber當道，很多人為了「爆」、「呃like」、吸引眼球及譁眾取寵，就不負責任地教大家去一些俗稱「X位」的秘景，叫Sunny不敢恭維。他說在這些非指定露營地點紮營，就會犯法。另外亦有人說果皮可以分解，就教人隨意在山上丟棄，或者調製高鈉高糖的飲品飲用，也是極不負責任的行為。

裝備衣着要適合

天氣愈來愈熱，5月更突破了以往的高溫紀錄，不過Sunny卻說，上星期最熱那幾天仍然有行山，熱到毛巾也能擰出汗水！夏天行山要更加準備充足，首要事前規劃好路綫，多搜集資料，看看有沒有遮蔭或曝曬位，更加要留意當日天氣預測。他自己很少會遇上意外，他稱最好的處理方法就是避免意外發生，事前工夫要做足。

最簡單由衣着說起，薄身快乾物料的衣物最好，很多人怕熱穿短袖短褲，Sunny卻認為長袖及長褲可避免刮傷，更加可取。帶定後備衣物，即使行得濕透也可以更換，一件薄風褸也不可少，以免大風及冷氣着涼，帽、遮、毛巾等也要帶備。切勿穿牛仔褲，又熱又焗，濕了會重，亦會磨損皮膚。一定要穿波鞋或行山鞋，涼鞋、拖鞋絕不能接受。

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必備足夠清水

根據國際登山標準，每人至少要帶兩公升食水，Sunny更加要求多500毫升獨立支裝水作後備。清水最好亦最快吸收，不用特別再加糖加鹽。運動飲品糖份高，而且要消化電解質，在運動後飲用比較適合。後備水則可用作緊急用途，飲用以外還可以用來清洗傷口。另外也可以帶備一枝約50至100毫升的噴霧水，用作降溫。

萬一在山上真的有中暑迹象，觀察到皮膚變乾、如發高燒般燙熱，甚至不太清醒，最好的解決方法是用水淋濕衣物，或是用濕毛巾敷面，然後撥扇以涼風降溫。噴霧水壺就大派用場，將霧化水噴在面上，既能慳水，亦能迅速降溫。

必學全球衛星定位

裝備方面，地圖及指南針亦是必備行山用品，可在智能電話中預先安裝，以及一些行山遠足應用程式，亦相當實用方便，Sunny首推「香港遠足路綫」、「TrailWatch」等。他說香港的訊號覆蓋已相當全面，萬一山上真的收不到，可以試試轉成飛行模式，再開啟GPS定位，就能利用全球衛星導航系統（GNSS），沒有訊號都可定位。

夏天正午時份最熱最曬，Sunny說當然早上八、九時出發，12時之前完成最理想，不過有時路程長達3至4小時，難以避免會跨越中午。他認為人是應該靈活變通的，正午時份不要長時間逗留在太陽曝曬之下就可以，有時可能天陰，陽光就未必會很猛烈。最重要出發前留意天氣及環境，如知道將有大雨雷暴，要最足防水措施，避免停留在高地，盡快撤離。

夏日行山路綫推介

選擇路綫亦要留意，事前應該做定功課，挑選一些較多遮蔭的行山徑。Sunny說：

八仙嶺以及飛鵝山可免則免，全程都要曝曬，上落幅度大，體力要求高，可說是炎夏『地獄』路綫。另外西貢西灣至鬼手岩距離太長，也不適宜夏季行走。船灣淡水湖亦不容易，路綫長又沒有補給位，繞湖走一圈，8小時也未必能完成，多年前曾發生過意外。

▲ 上窯郊遊徑風景優美，而且有補給位及公共設施，夏天值得一去。（相片來源：經濟日報圖片庫）

他推介夏天可以行行水塘區，城門、大潭及香港仔也是不錯選擇，大約兩小時可完成，很適合一家大細。比較有行山經驗的，大埔新娘潭、大嶼山萬丈布都是消暑之選，不過他提醒小心石頭很滑會跣腳，亦要留意山澗、低窪沼澤地區，雨後會出現山洪暴漲。近來人氣旺盛的上窯郊遊徑，亦是輕鬆郊遊地點。可到半圓形堤圍盡情影相打卡，在北潭涌又有士多作補給，還有公廁及文物館，設備齊全。

記者：張頌婷