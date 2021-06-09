【自行拔罐】台妹自行用拔罐神器吸額頭祛濕　中醫：不當使用嚴重可致血管撕裂及內出血【推薦4個較安全部位】

▲ 台妹自行用拔罐神器吸額頭祛濕，中醫拆解4個自行拔罐、刮痧較安全部位。

拔罐、刮痧為傳統中醫療法，操作較簡單，讓不少人喜歡自行在家用拔罐神器或刮痧機等保健養生。日前就有台灣女網民分享，因為濕氣太重而自行使用「拔罐神器」在額頭上拔罐，結果導致額上有巨大的紫色瘀血，讓其他網民啼笑皆非。到底「拔罐神器」是否適合一般市民使用？使用網上購買的拔罐神器、刮痧機時有什麼地方應注意？TOPick訪問到註冊中醫師陳家信為大家詳細拆解。

台灣女網民於Facebook群組「爆笑公社」發文，指最近因為濕氣重，所以自行用「拔罐神器」在額上拔罐，拔罐後覺得「腦殼都清醒了」。

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從相片可見，女網民額頭有巨大的紫色瘀血，令不少網民啼笑皆非。有人笑她「印堂發黑」，又似卡通人物。不過亦有網民擔心亂拔罐會出人命。

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「拔罐神器」是否安全？

註冊中醫師陳家信接受TOPick訪問時表示，「拔罐神器」一般用塑膠製造，以真空負壓原理，使被拔部位的皮膚充血，產生刺激，幫助氣血流動，帶走代謝產物，達到緩解疼痛或其他治療保健目的。由於無需用火，所以相對比較安全。假如經專業訓練、具有人體經絡系統及解剖學知識，「拔罐神器」仍有療效。不過塑膠罐容易破損，而且消毒清潔困難。至於刮痧機則操作較粗疏，容易做成皮膚及肌肉損傷，不建議在任何情況在家使用。

自行在家中使用器具拔罐、刮痧有沒有問題？什麼人不宜拔罐、刮痧？

陳醫師提醒，不論拔罐或刮痧，都嚴禁在主動脈血管附近位置操作，另外頭面部或皮膚較薄的地方都要避免。假如使用不當，可造成皮膚損傷及感染、肌肉撕裂。嚴重可致血管撕裂、內出血等。

曾有病人在家拔罐時入睡，因操作時間太長，令拔罐部位嚴重皮下出血、瘀傷。另有病人指刮痧機吸力太強，疼痛難耐，最後棄置。

另外，年老體弱、5歲下幼童、孕婦、皮膚有損傷潰爛或容易敏感、骨折或肌肉紅腫部位、重病患者如癌症，都不宜隨便進行拔罐、刮痧。

推薦相對安全的4個拔罐、刮痧部位

假如市民真的想自行在家中拔罐、刮痧保健養生，陳醫師建議在4個相對較安全的部位進行：

1. 腹部（胸骨以下，盆骨以上）可以進行拔罐，但要避開肚臍部位，亦不宜在飯後，或正值經期時操作。

2. 腰部脊椎兩旁位置可以拔罐或刮痧。

3. 膝蓋兩旁或以下肌肉豐厚部位，可以拔罐或刮痧。

4. 肩膊肌肉豐厚位置可以拔罐或刮痧。頸背後兩旁肌肉可以刮痧，切忌血管和頸椎位置上操作。

保健為目的，拔罐每個罐抽直空拉手一下留1分鐘，或拉手兩下留半分鐘，每次同一時間不宜超過4個罐，同一位置可重複操作1-2次。

至於刮痧，則要採用表面平滑的刮痧器具，可配合介質，例如凡士林使用。

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記者：楊宛茜