【逆天奇案】陳展鵬新劇收視報捷 期望原班人馬開拍續集 娛樂 18:50 2021/06/08 分享： 熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞 陳展鵬、林夏薇、馮盈盈等在今日（6月8日）現身將軍澳電視城，為即將大結局的《逆天奇案》宣傳。會上公布第21集《逆天奇案》於7天跨平台總收視去到28點，奪得「2021年兩線劇集單集收視冠軍」。 身為男主角的陳展鵬坦言希望《逆天奇案》可以原班人馬開拍續集。對於昨晚（6月7日）劇情講劇中的他酒後糊塗，與馮盈盈發生關係，他表示這場戲與監製商量了過幾月，最後都係覺得情理之內、意料之外。 劇集現時最高錄得28點，問到有沒有信心1大結局可衝破30點，展鵬坦言當然希望，但估計現實中難以實現。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 12:12 2021/06/07 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 16:48 2021/06/01 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 你可能感興趣 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 12:12 2021/06/07 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 16:48 2021/06/01 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 陳展鵬 電視劇 TVB 逆天奇案