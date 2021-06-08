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【逆天奇案】陳展鵬新劇收視報捷　期望原班人馬開拍續集

娛樂 18:50 2021/06/08

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陳展鵬、林夏薇、馮盈盈等在今日（6月8日）現身將軍澳電視城，為即將大結局的《逆天奇案》宣傳。會上公布第21集《逆天奇案》於7天跨平台總收視去到28點，奪得「2021年兩線劇集單集收視冠軍」。

身為男主角的陳展鵬坦言希望《逆天奇案》可以原班人馬開拍續集。對於昨晚（6月7日）劇情講劇中的他酒後糊塗，與馮盈盈發生關係，他表示這場戲與監製商量了過幾月，最後都係覺得情理之內、意料之外。

劇集現時最高錄得28點，問到有沒有信心1大結局可衝破30點，展鵬坦言當然希望，但估計現實中難以實現。

撰文 : TOPick柴犬出動

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