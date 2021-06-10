【官津中學】寶血會上智英文書院學術表現出色　本地大學入學率達95%

▲ 寶血會上智英文書院是一所Band 1資助中學，近年DSE成績表現出眾。

寶血會上智英文書院是位於石硤尾的資助女校，屬深水埗區內名校之一。學校在過去兩年的公開試成績表現尤其突出，超過9成學生順利升讀本地大學，而去年的本地大學入學率更達95%，超越多間傳統名校。

根據校網資料，該校於2020年的DSE成績表現優異，當中有學生考獲5科5**及兩科5*佳績。在147位畢業生中，本地大學學士課程取錄比率為94.6%，而本地及非本地學士及大專課程取錄比率高達99.3%。

▲ 該校學生曾贏得港大STEM創新獎。（中學概覽圖片）

鼓勵學生參與課外活動

學校於1966年創校，是一所天主教英文中學。學校鼓勵學生積極參與課外活動，發展潛能。校內設有多達45個課外活動小組，分學術、運動、服務、興趣及宗教五大範疇，為學生提供各類活動。

該校學生在不同的公開比賽獲獎無數，包括區內傑出學校選舉、校際朗誦節、校際音樂節、不同科目的學術比賽等。

另外，學校重點推行STEAM教育，據TOPick早前報道，該校有學生曾贏得港大STEM創新獎。其隊伍的獲獎設計「AI盲人拐杖」更獲一間人工智能公司垂青，投入開發及將產品推出市面。

▲ 學校舉辦海外交流團。（中學概覽圖片）

收生重視語文能力

根據中學概覽資料顯示，學校在中一自行分配學位階段，收生準則為學生在小六及小五的學業成績（30%）、小學課外活動表現及操行表現（30%）、面試包括英語能力及個人表現（40%）。

在每年7月收生後，學校會在開學前舉辦中一新生英語銜接課程，和中一新生學習日營，以協助學生適應升中新環境。而在開學後，於10月舉行中一家長座談會，以便家長與老師作交流，討論新生的適應問題。

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責任編輯：王明芳