【幼小銜接】調查指疫情下6成小學教師認為小一學生學習差異大　有校長為新生安排適應期及減少家課量

▲ 香港初等教育研究學會認為，因疫情關係，幼稚園應屆高班幼兒在新常態下學習已有逾年，新學年小一生的學習差異和困難將會是前所未見。（洪芷晴攝）

幼稚園與小學是兩個不同學習階段，幼兒由高班升讀小一需時適應。香港初等教育研究學會於3月下旬至4月中以網上問卷方式訪問340名小學及215名幼稚園老師對於「幼小銜接」的看法。

調查發現，在疫情新常態下，有近7成小學教師及逾6成幼稚園教師認為要同步開展實體和線上學與教活動為最需要兼顧的事情，有6成小學教師認為小一生學習差異變得更大，及4成小學教師認為幼高班學生的自理能力大降；另有逾4成小學教師關注小一生的家庭支援線上學習匱乏。

調查又發現，小學為小一新生提供的最常見的適應安排為：讓小一新生認識班主任、科任教師等，佔93.5%、帶領小一新生參觀圖書館、洗手間及特別室，佔88.8%、小一生考試時有讀卷安排，佔83.5%及營造溫馨和富趣味的班房氣氛，佔82.4%。

學會認為，因疫情關係，幼稚園應屆高班幼兒在新常態下學習已有逾年，新學年小一生的學習差異和困難將會是前所未見。學會副主席兼合一堂學校校長吳麗霞表示，以往未有疫情前，每逢新學年前，即8月底都會舉辦新生適應周，惟預計今年「成個9月都會舉辦」，亦會邀請家長義工在校幫忙照顧新生，例如上廁所等，而由於幼稚園家課量不多，校方亦會檢視新學年不會為新生準備過多家課，以助他們盡快適應新環境。

學會名譽會長彭楚夫表示，自己3歲的兒子準備升上K2，於疫情新常態下經常需要在家Zoom線上學習，令太太感到很有壓力，且十分擔心兒子未來升小學「會好難銜接，面對新環境會好多唔適應」，應該港府作為政策代表者應提供更多相關指引讓幼小學校參考，家長才可更安心。

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記者：洪芷晴