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【逆天奇案】被踢爆做完節目自肥拿走鮑魚　馮盈盈解釋原因：我冇做錯

娛樂 19:28 2021/06/08

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馮盈盈是非多多。

向來新聞多多的馮盈盈（FYY），今日有傳媒報導，指有員工爆料，稱馮盈盈疑在拍攝節目《big big shop感謝祭》，叫助手拿走自贊助商提供的鮑魚等貴價食材，為其「又食又拎」的行為看不過眼。 

前港姐馮盈盈人紅是非多，曾多次被指搭上富貴男友，住豪宅兼晒名牌，近日盈盈又惹是非，有傳媒引述一名TVB員工爆料，指FYY有次在拍完《big big shop感謝祭》後，叫助手拿走場內鮑魚，她預先準備膠盒放置食材，有備以來，令工作人員側目。

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盈盈：出發點為環保

今日馮盈盈出席《逆天奇案》記者會時，未有否認事件，她只澄清不是拍《big big shop感謝祭》，而是拍《天天開運王》。

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盈盈指自己不會如此沒禮貌，在眾人面前拿走出售貨品，但在拍《天天開運王》時，知道每集都會煮了不少菜式放滿枱上，大家拍攝後都不夠時間慢慢食，她有感不要浪費，故早帶定膠盒，把吃不用的食材帶走。

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盈盈指，因為台前幕後都覺得倒了餸菜太浪費，故後來都叫大家打包回家。她指從環保角度去看，不覺得自己做錯：「做人要有衣食。」

雖然最近素食的她，但當時仍會食肉，故也有拿走海鮮、鵝、雞，不會只取鮑魚。她也強調出發點是環保，沒有做錯，不會有人批評而改變。

同場加映：阮嘉敏訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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