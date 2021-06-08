【食物安全】數款英國製造預先包裝泡芙未有標示可能含致敏物　食安中心呼籲停止食用

▲ 食物環境衞生署食物安全中心今日（8日）表示，數款英國製造的預先包裝泡芙產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品（Eat Real官網）

食物環境衞生署食物安全中心今日（8日）表示，數款英國製造的預先包裝泡芙產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品。業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售，相關產品供應商亦在其網站貼上回收通告。

產品詳情：

產品名稱：

Eat Real Quinoa Puffs White Cheddar 113g

Eat Real Quinoa Puffs Jalapeno & Cheddar 113g

Eat Real Quinoa & Kale Puffs White Cheddar 113g

Eat Real Quinoa & Kale Puffs Jalapeno & Cheddar 40g

Eat Real Quinoa Puffs Jalapeno & Cheddar 40g

Eat Real Quinoa & Kale Puffs White Cheddar 40g

Eat Real Quinoa Puffs Mediterranean 40g

品牌：Eat Real

產地：英國

進口商：Slowood

此日期前最佳：2022年5月或之前的所有「此日期前最佳」

中心發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局、澳洲新西蘭食品標準管理局及新西蘭初級產業部發出通告，指多款泡芙產品因可能含有奶類成分但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品，並在旗下零售點銷售。該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2762 0770，查詢上述產品的回收事宜。

發言人呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

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記者：曾卓鋒