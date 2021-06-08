【議事規則】謝偉俊：流會缺席議員罰款再斟酌　有建議兼任行會議員應減罰款

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立法會擬修改議事規則，向流會時無有效理由的缺席議員扣減酬金。立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，就有關罰款的數額，委員會要再斟酌，透露有議員認為，身兼行會成員的立法會議員，應承受較少的罰款， 因為他們的議員薪金較一般立法會議員少，故建議有關議員罰款，由一般議員的3400元，減至2300元。

目前每名立法會議員每月薪酬約為10.2萬港元，而身兼行會成員的立法會議員薪酬雖然較少，為6.8萬元，但加上行會約8.5萬元薪酬，他們每月人工逾15.3萬元。



謝偉俊今（８日）在委員會開會後提到，有議員對行會成員「罰少點」有不同意見，認為流會時若無有效理由而缺席議員，罰款應劃一，即議員一天的酬金3400元，「不需要分那麼細」。他又表示，委員會原則上通過流會罰則，但強調有關罰則要政府修改法例後才可執行，故需先與政府相關部門溝通，期望可在今屆會期內通過修例。



謝偉俊又指，不希望日後會有需要動用罰則的情況，強調罰則在以下情況才會適用，一，流會時缺席議員無有效理由、二，主席未有行使酌情權，認為相關罰款不能豁免。

另外，委員會亦通過其他議事規則修訂，包括規定議員出席會議的衣飾、在會上展示物品的要求，以及規定濫用點算法定人數程序等。謝偉俊指，會將有關修訂在本月25日交到內務委員會審議，其後再於下月14日交到立法會大會審議通過。他續指，部份只於下屆議會適用的修訂，會在新一屆立法會實行外，其他大部分修訂，都會在刊憲後即時實施。

委員會早前亦擬修改議事規則，在點算法定人數期間，議員不能離開會議廳。不過，謝偉俊稱，由於委員會上議員對有關修訂在意見上存分歧，加上考慮或面對執行上的困難，以及違反立法會的特權條例，故先不考慮有關修訂。

謝偉俊又指，委員會現正研究新的議事規則修訂，以配合完善選舉制度後的法律附例，唯現階段未有實體方案。

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記者：尹櫻霖