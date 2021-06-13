【乖乖】反思社會既定意識形態　潘釗彤：能誠實做自己便是人生贏家【有片】

▲ 潘釗彤今年推出歌曲《乖乖》。

去年正式入行的歌手潘釗彤於今年推出歌《乖乖》，讓樂迷反思乖與不乖背後的準則。

潘釗彤正式加入樂壇前曾與結他手Henry合作，雖然未有派台不過亦有將歌曲放上網絡平台跟樂迷分享。她其後也有參與「陳輝陽x女聲合唱作品音樂會」，與27位女生一起唱出陳輝陽的音樂作品，其聲音漸漸為人熟悉。

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▲ （梁樂欣 攝）

潘釗彤包辦曲詞

釗彤親自作曲、填詞及主唱《乖乖》，「這首歌其實是我的選擇，我覺得我不想聽其他人說話，但其實背後最希望能帶出的並非說不可以乖，而是關於每一個人聽完一些事情後有否消化及了解，並為自己選擇最佳的路。」

她續指：「文案內提到籠外及籠內，其實是沒有比較的，不是說籠外一定會比籠內優秀，是平等的。關鍵是自己有否被困而不自知，希望這次能帶起一些反思。」

《乖乖》的旋律於年多前已有，而歌詞則在年頭才正式完成，釗彤指：「這首歌是想說不乖，取這名字帶有諷刺的意思。就如有些人沒特別去思考，老師、父母說甚麼便跟着做，或是社會制度叫你如何做便照做，那便是很乖。」

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▲ 《乖乖》棋盤。（梁樂欣 攝）

《乖乖》棋盤

蛇棋棋盤是潘釗彤根據歌曲《乖乖》所製作而成，每隻棋子也是以黏土製作出來，如平常人一樣有不同的形態。她說：「有一天我忽發奇想製作一個Board Game出來呼應歌曲，歌詞則在蓋的背後。」

她續指：「是《乖乖》的一些現實生活版。反映了香港一些社會形態，一些特定的事情，按着去做便會加分，大家便會認同你更多，若然做了某些事情便會不被認同。」

人生如棋，問到如何成為大贏家，釗彤認為：「如果一個人能夠很誠實地做自己，便是一個人生贏家。」

▲ （梁樂欣 攝）

最乖與最不乖

釗彤覺得人生中做過最乖的事就是搏老命去考AL：「考進了HKU，用生命去溫書，這是最乖的。」

她又指做過兩件最不乖的事就是裸辭和小時候畫黃色漫畫：「當時選擇裸辭，離開了一份很好的工作。此外，小學上常識課時剛認識了男女的身體部位，然後我畫了漫畫，自行製作了關於男女關係的漫畫，很搞笑的。因有同學舉報我，所以跟媽媽自首了。」

▲ （梁樂欣 攝）

為追夢身兼兩職

入行前從事採購業的釗彤在大公司工作，有穩定收入兼好福利，不過做了兩年多便決定祼辭，「不太開心，覺得有很多卡住的位置。轉工後才發現上班其實並非我所想的，不一定要九時出現，或是打扮成很高級。將我對工作的慨念反轉了，現時不再抗拒工作。」

為了維生，釗彤除了發展音樂事業外，也有一份正職：「在一間製作頭髮的公司內工作，我在幕後幫助他們策劃一些業務發展。」

身兼兩職的釗彤坦言感覺既辛苦且疲累：「我也曾忍不住問了自己一句『那麼辛苦為了甚麼？』」

她形容自己如一個驅動着的火車頭開心並不停地走，「做歌是一件我很想做的事，即使是辛苦也很想繼續做。我希望能成為別人認識的一把聲音，一個有影響力的人。」

▲ （梁樂欣 攝）

釗彤今年目標是想出多兩首歌，「情況是落後的，理想是在6月及9月推出歌曲。」她經常覺得每走一步便會有一些事物會來，並希望明年可以去旅行，想去日本及歐洲。

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場地：貳叄書房 jisaam books @jisaam.books

化妝：@christynkm

髮型：@mancfu.hair

棋盤設計師及插畫師：@isy.lam (illustration)、@jnj_studiohk (laser engraving on metal box & 棋仔 technical support)

記者：梁樂欣

同場加映：張敬軒專訪