【污水淨化】沙頭角污水處理廠2025年完成擴建　污水處理量將增加最多6倍

▲ 沙頭角污水處理廠正在進行擴建工程。（黃錦星網誌圖片）

沙頭角污水處理廠早於1989年啟用，這座32年的污水處理廠在2018年開始擴建，環境局局長黃錦星今日（8日）就透過網誌介紹這項工程，更指待新廠在2025年竣工後，不但能更有效淨化污水，更能將污水處理量增加最多6倍。

黃錦星介紹指，新的沙頭角污水處理廠將採用「薄膜生物反應器」處理污水，這項技術的特點是能夠減少佔地同時，更有效地去除懸浮固體、有機物、營養物質和大腸桿菌。

另外，沙頭角污水處理廠亦正建造新的海底排放管，這條排水管長1.7公里，較舊有管道長6倍之多，新管道排放口更遠離沙頭角海的魚類養殖區，同時將位於水較深及水流較急的海域。整體而言，項目將加強保護該處鄉郊的水質，改善環境。

▲ （黃錦星網誌圖片）

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責任編輯：陳梓蔚