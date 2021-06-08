勞福局撤190萬年薪編外職位　鄭泳舜︰疫情下需量入為出

▲ 鄭泳舜認為疫情下需量入為出。（資料圖片）

港府早前向立法會建議，在勞工處開設1個年薪逾190萬元的首席勞公事務主任編外職位，為期3年，原定明天在人事編制小組委員會「闖關」，不過今日政府就主動撤回有關項目。民建聯立法會議員鄭泳舜認為，疫情下需量入為出，指現時相關人手已足夠，沒有再開位的必要，亦不應架床疊屋了。

其實，勞福局副局長何啟明上月出席立法會人力事務委員會時，已向議員講解開設這個編外職位的需要，但當時多名建制派議員對項目已很有保留。結果，當局在今向立法會議員發信，表示勞工處明白部分議員希望了解更多與項目有關的資料，為讓處方有更多時間準備及向議員解釋，決定撤回相關項目，稍後再重新提交予委員會審議。

鄭泳舜強調，今次反對開位，是對事不對人，他又讚前同事何啟明出任勞福局副局長以來「盡力、稱職」，明白他現時崗位不同，角色亦有異，但就認為他還需時間再熟悉相關政策。

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