戴偉紳接任英國駐港總領事　稱「感覺非常熟悉」

▲ 英國外交部昨日公布，曾三度駐派中國、英國駐泰國大使戴偉紳（Brian Davidson），將下月起上任英國駐港澳總領事一職。（UK in Thailand Facebook）

英國外交部昨日公布，曾三度駐派中國、英國駐泰國大使戴偉紳（Brian Davidson），將下月起上任英國駐港澳總領事一職，接替去年12月退休的賀恩德。

翻查英國外交部的資料，戴偉紳於1985年加入英國外交部後，曾派駐中國北京、廣州和上海。戴偉紳昨就在英國外交部發表的新聞稿中指，「今次回到香港並擔任總領事一職，感覺非常熟悉」。

戴偉紳在劍橋大學三一學院取得法律系學士，操流暢普通話、法文，亦略懂立陶宛文及泰文。他於2014年擔任英國駐上海總領事期間，與來自台灣的美籍同性伴侶張志鵠（Scott Chang）結婚，戴當時在微博公開同性婚禮照片，使婚禮當年在微博引起熱議。戴偉紳與丈夫現時育有三名孩子，戴表示，對於未來數年與丈夫以香港為家，感到非常高興。

戴偉紳早前曾接受內地媒體訪問，指以中國今天的角色，注定在未來十年，無論在哪裏、無論做甚麼，必須了解中國，「因為它不是你的合作夥伴就會是你的競爭對手」。

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