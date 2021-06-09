【樂齡科技】初創疫下闢新路　「增值」機械人打入安老市場

▲ 初創科企Handy Rehab除開發復康機械手，疫情中更與本地及海外廠商合作，引入不同產品，加上自行開發的功能，成功打入護理安老行業市場。（馮漢柱攝）（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續超過一年半，重創了不少行業。不過，疫情下有危亦有機，原發展醫用復康機械手技術的本港初創科企Handy Rehab，去年引入以色列機械人在本港護理業使用，加上自行研發程式配合，成功在安老院市場站穩住腳；更與本港其他初創和廠商合作，開發適合長者使用的智能全身運動鏡，及幫助認知障礙長者治療的嬰兒公仔。

在疫情下Handy Rehab去年的收益按年增3倍，聯合創辦人張晧程今年亦獲選為「福布斯30歲以下精英榜」其中一員，他認為自己成功的要訣在於為合作的商品添加價值，很高興獲得市場肯定。

Handy Rehab由現年僅28歲的張晧程與夥伴在2015年成立，目標是開發物理治療用的機械手，協助因中風導致手部麻痺的病人復健，2018年正式在市場推出醫院用機械手，並陸續在多國試用。

業界對科技需求急增

張晧程說，在開發機械手的過程，他們需要與醫護及安老業界不同人士溝通，疫情爆發後，更從業內人士了解他們面對的問題︰「疫情下加快了對科技的需求，例如安老院人手不足、工作量增多，活動和採訪取消又為院友帶來問題。」

看見行業的需要，張晧程去年從以色列引入可以自動行走的機械人Temi，再配合本港環境自行開發廣東話應用程式，幫助安老院的長者與外間的家屬溝通。全港約800家安老院中，現時已有約200家購買這款機械人，目標希望2年後有8成院舍使用。

Handy Rehab亦為Temi開發不少軟硬件，如在機械人背部裝上消毒液噴灑器，配合程式自動行走消毒，更獲以色列廠商買回程式推銷至世界各地；也正在與醫院合作，希望利用機械人作為陪診員。

▲ Handy Rehab亦為Temi開發不少軟硬件，如在機械人背部裝上消毒液噴灑器，配合程式自動行走消毒，更獲以色列廠商買回程式推銷至世界各地。（馮漢柱攝）

智能鏡助長者做運動

面對市面上同類機械人的競爭，他認為最重要是科技應用能夠落地，例如不少商場都購置清潔機械人，但每部價錢達20萬元一部，Temi的機價僅4萬元一部，對於院舍較有吸引力。

初嘗成功後，張晧程開始把目光放在安老院舍的其他需要，去年11月，他們與一家本地研發智能全身鏡的初創公司合作，將健身用的智能鏡轉化為適合長者使用的產品。

張說，智能鏡本身能夠辨識使用者的肢體動作，而疫情中院友未能外出運動，Handy Rehab於是編寫了適合長者的伸展運動內容，讓長者可按照屏幕中教練的指示運動，亦正在開發新功能，檢視長者動作是否正確，及追蹤其運動情況，建議合適的運動量等，而治療師都能從其運動量觀察長者有無進步。

此外，智能鏡閒置時能充當電子告示板，顯示當日日期、天氣、活動等內容。

▲ 智能健身鏡能夠辨識使用者的動作，當長者做運動後，治療師可以從中了解其活動情況。（馮漢柱攝）

張晧程預期，每一間院舍的活動室都可放一塊智能鏡，在今年3月正式銷售後，更有院舍希望每一層，甚至每間房都放置一塊鏡，反應十分好；現在Handy Rehab已賣出雙位數字數量，洽談中的亦接近100塊。

針對行業痛點再開發

另外，張晧程在去年12月又與一家本地玩具廠商合作，製作陪伴嬰兒公仔，能夠對掃風、抱動等動作有反應，幫助有認知障礙的長者穩定情緒，作行為治療用途，治療師的回饋形容老人家好像抱住孫兒一樣開心。他指暫時料生產500隻，第三季正式銷售，已有約7間院舍使用，還有1家NGO採購了約100隻。

張晧程透露，Handy Rehab過往專注開發，2019年才開始有收入，去年疫情下更首次盈利，收益按年增3倍。談到能在疫情中異軍突起，他說：「公司的產品不是左手入右手出，而是取得合作後自行為其增加價值，針對行業痛點再開發。」

今年躋身「福布斯30歲以下精英榜」其中一員，他自言很着重能夠將科技產品落地使用，好高興初創這條路綫能夠獲得市場肯定。

▲ 陪伴公仔能夠對掃風、抱動等動作有反應，幫助有認知障礙的長者穩定情緒。（馮漢柱攝）

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記者：徐紹軒