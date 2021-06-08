【強制檢測】7間學校爆發上呼吸道感染　須接受強制檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

食物及衞生局今日（8日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

食物及衞生局發言人指，由於有7間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有4間學校的指明級別及3間幼稚園被納入今日（8日）的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

任何在2021年5月26日至6月8日期間曾身處

彩園邨仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

馬鞍山錦泰苑崇真會美善幼稚園（馬鞍山）

天水圍天瑞邨嗇色園主辦可瑞幼稚園

超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月10日或之前接受檢測。受檢人士若在6月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，

嘉諾撒聖心學校私立部二年級

香港青年協會李兆基小學一年級

友愛邨伊斯蘭學校二年級

荃灣潮州公學六年級

的學生，及在5月26日至6月8日期間曾面授有關學生的老師，須於6月10日或之前接受檢測。受檢人士若在6月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：陳梓蔚