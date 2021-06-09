【樂齡科技】中風復康機械手外銷英國　初創開發家用版拓市場

▲ 初創正在開發家用版中風復康機械手，冀年底能夠推出市場。（馮漢柱攝）

初創公司Handy Rehab在疫情中拓展安老市場，另一邊廂公司原來的產品復康機械手同樣有好進展，成功打入歐洲、內地等市場，更正開發新的家用版機械手。

Handy Rehab自2015年已開發機械手，針對中風患者，冀以外力輔助他們屈伸手指，習慣控制，2018年底正式向醫院銷售。他們的產品更獲外國青睞，如去年運到英國供長者試用，有婆婆原打不開拳頭，練習了15分鐘後已能夠做到少許動作如執筆。

英醫院試用後 即購入兩套

聯合創辦人張晧程表示，英國的醫院試用後已立即購入兩套機械手，而機械手亦成功打入西班牙、德國、內地、日本等外國市場，累積售出逾50套；產品正在待批醫療產品認證，目標可進入更多國家。

張晧程又指，疫情嚴重時本港醫院有多項非緊急服務暫停，也有長期病患者不敢外出，不能準時到醫院接受復康治療，在家也難以自行練習。因此，Handy Rehab正在開發家用版機械手，幫助中風患者做到握拳、兩指執筆及拿物件的練習，配合手機程式，讓治療師了解練習情況。

▲ 張晧程指，，疫情嚴重時本港醫院有多項非緊急服務暫停，也有長期病患者不敢外出，故萌生念頭開發家用版機械手。（馮漢柱攝）

他續說，家用版機械手預料可在今年底推出市場，首批會有100套供銷售。此外，Handy Rehab上月亦接受了社創基金逾200萬元資助，期望2年內出售逾300套機械手，並向低收入家庭捐贈共265套，目標是總共讓610名中風病人受惠。

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記者：徐紹軒