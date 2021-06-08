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【海關緝毒】海關4日連破4毒品案　共檢獲1,730萬元懷疑毒品

社會 21:44 2021/06/08

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（政府新聞處圖片）

海關於6月5日至8日展開多個緝毒行動，分別在機場、大角咀、馬鞍山和牛池灣破獲4宗販毒案件，檢獲一批市值共約1,730萬元的懷疑毒品，包括約41公斤懷疑大麻花、約5公斤懷疑可卡因、約1.75公斤懷疑氯胺胴、約1.3公斤懷疑大麻精，以及約1公斤懷疑甲基安非他命。行動中共拘捕9男2女，年齡介乎15至49歲。

海關人員於6月5日於香港國際機場檢查一件從英國到港的空運郵包，在郵包內檢獲約250克懷疑氯胺酮。跟進調查後，海關人員今日於大窩口一個住宅單位拘捕一名40歲懷疑涉案男子，並於單位內再檢獲約1公斤懷疑甲基安非他命及一批毒品包裝工具。

而在6月6日海關人員又在香港國際機場檢查一批由巴西經土耳其抵港，報稱載有肥皂和化妝品的空運貨物，在864件肥皂中，發現其中70件藏有共約5公斤懷疑可卡因。海關人員昨日（6月7日）在元朗拘捕涉案的4男2女，年齡介乎15至49歲。

此外，海關人員昨日於市區進行緝毒行動，在大角咀和馬鞍山截查3名年齡介乎29至43歲的男子，分別在其中一人身上及手持的膠袋、一個位於大角咀的住宅單位、一個位於荃灣的工業大廈劏房單位，以及一個位於馬鞍山的住宅單位，檢獲約41公斤懷疑大麻花、約1.3公斤懷疑大麻精和一批毒品包裝工具。

在另一個於牛池灣進行的緝毒行動中，海關人員昨晚搜查一名17歲男子位於牛池灣的住宅單位，發現4個鐵罐藏有約1.5公斤懷疑氯胺酮，該男子已經被捕。

上述四宗案件仍在調查中。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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責任編輯：陳梓蔚

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