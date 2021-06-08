【海岸公園】西貢海下遊客中心今日開幕　提供海下周邊景點資訊

▲ 黃錦星（左）以虛擬實景技術製作的互動式展覽「向海底出發」，一試「潛」入海岸公園的海底世界。(政府新聞處)

本港首個以海岸公園為主題的遊客中心──海下遊客中心今日（8日）開幕，由環境局局長黃錦星、漁農自然護理署（漁護署）署長梁肇輝博士及建築署署長何永賢主持開幕體。

海下遊客中心位於西貢西郊野公園內，毗鄰海下灣海岸公園，由漁護署管理，是一個資訊站，提供有關海下周邊景點的資訊，並介紹漁護署在各個海岸公園和海岸保護區進行的生態研究的進展，讓公眾了解海岸公園的功能及管理工作，從而提高市民的海洋保育意識。



漁護署說，遊客可親身體驗利用虛擬實景技術製作的互動式展覽「向海底出發」，一試「潛」入海岸公園的海底世界；而另一個展覽「海下海岸逐隻睇」使用了擴增實境技術，讓遊客認識海下灣海岸公園豐富的海洋生物多樣性。

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發言人指出，中心設有展覽廳介紹海岸公園的管理及保育措施、海洋生態、海下歷史及海洋面對的威脅等教育資訊。中心未來會因應疫情的發展，舉行生態導賞和工作坊。中心採用了多項環保設施，包括太陽能發電板、雨水收集系統及生物污水處理系統，展示如何減碳及減少對自然的影響。中心榮獲多個獎項，其中包括香港建築師學會2019／20年年獎──會長獎狀，以表彰其在建築設計方面的卓越表現。

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責任編輯：蘇文軒