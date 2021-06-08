  • 29°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 22:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】單日逾6萬人打針或預約接種　已接種疫苗破217.6萬劑

社會 21:55 2021/06/08

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

單日逾6萬人打針或預約接種，已接種疫苗破217.6萬劑（林宇翔攝）

新冠疫苗自2月26日正式展開，今日（8日）已是第103日。港府已為參與計劃的人士接種共約2,716,000劑疫苗；今日共有約36,400人接種了疫苗和約34,600人預約了接種時間。　

港府公布，今接種第一劑科興共13,900人，而接種第一劑復必泰疫苗共12,400人；而接種第二劑科興共4,200人，接種第二劑復必泰5,800人。網上預約接種第一劑和第二劑人數分別為11,900及22,700人。　

昨日共有九宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【新冠疫苗】本港單日再多4.4萬人接種疫苗　昨6人打針後送院
22:02 2021/06/04
【新冠疫苗】本港單日再多4.4萬人接種疫苗　昨6人打針後送院
【新冠疫苗】本港昨日有約3.9萬人接種新冠疫苗　另有14人打針後送院4人需留院
23:02 2021/06/06
【新冠疫苗】本港昨日有約3.9萬人接種新冠疫苗　另有14人打針後送院4人需留院
【新冠疫苗】香港兒科醫學院指兒童不宜接種情況與成年人相似　倘過敏或患癌等打針前宜諮詢醫生
00:00 2021/06/07
【新冠疫苗】香港兒科醫學院指兒童不宜接種情況與成年人相似　倘過敏或患癌等打針前宜諮詢醫生
【疫苗接種】內地批准新冠疫苗緊急使用範圍　擴展到3歲以上人士
15:34 2021/06/07
【疫苗接種】內地批准新冠疫苗緊急使用範圍　擴展到3歲以上人士
【新冠疫苗】本港昨日有約4.2萬人接種新冠疫苗　9人打針後送院2人需留院
22:08 2021/06/07
【新冠疫苗】本港昨日有約4.2萬人接種新冠疫苗　9人打針後送院2人需留院
【疫苗接種】崔日雄：如需先接種新冠疫苗才可返校上課　憂變相逼打針致學生家長抗拒
今日 11:07
【疫苗接種】崔日雄：如需先接種新冠疫苗才可返校上課　憂變相逼打針致學生家長抗拒

你可能感興趣

【新冠疫苗】本港單日再多4.4萬人接種疫苗　昨6人打針後送院
22:02 2021/06/04
【新冠疫苗】本港單日再多4.4萬人接種疫苗　昨6人打針後送院
【新冠疫苗】本港昨日有約3.9萬人接種新冠疫苗　另有14人打針後送院4人需留院
23:02 2021/06/06
【新冠疫苗】本港昨日有約3.9萬人接種新冠疫苗　另有14人打針後送院4人需留院
【新冠疫苗】香港兒科醫學院指兒童不宜接種情況與成年人相似　倘過敏或患癌等打針前宜諮詢醫生
00:00 2021/06/07
【新冠疫苗】香港兒科醫學院指兒童不宜接種情況與成年人相似　倘過敏或患癌等打針前宜諮詢醫生
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 BioNTech 科興 疫苗 香港 編輯 副作用 門票 經濟

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶