【疫苗接種】單日逾6萬人打針或預約接種　已接種疫苗破217.6萬劑

▲ 單日逾6萬人打針或預約接種，已接種疫苗破217.6萬劑（林宇翔攝）

新冠疫苗自2月26日正式展開，今日（8日）已是第103日。港府已為參與計劃的人士接種共約2,716,000劑疫苗；今日共有約36,400人接種了疫苗和約34,600人預約了接種時間。

港府公布，今接種第一劑科興共13,900人，而接種第一劑復必泰疫苗共12,400人；而接種第二劑科興共4,200人，接種第二劑復必泰5,800人。網上預約接種第一劑和第二劑人數分別為11,900及22,700人。

昨日共有九宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

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責任編輯：鄧凱文