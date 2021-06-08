【工程師學會】珠海學院校長李焯芬獲頒名譽資深會員獎　曾處理長江三峽工程

▲ （經濟日報資料圖片）

香港工程師學會早前舉行「香港工程師學會周年典禮暨頒獎大會」，頒發的獎項包括「名譽資深會員」、「香港工程師學會榮譽大獎」、「會長特設成就獎」和「傑出青年工程師獎」，獲獎者分別為李焯芬，高華文，張鍾雄和梁亦嵐。

獲「名譽資深會員」的李焯芬是土力及水力工程專家，曾在1980年獲邀為中國多項水力能源、核電和基礎設施等重點工程擔任專業顧問，當中包括長江三峽水電工程項目，及大亞灣、岭澳、秦山、紅沿河的核電工程項目。

獲「香港工程師學會榮譽大獎」的高華文是流體力學及聲學專家，亦是推動香港噪音管制的先導者。他除工程專業外亦醉心藝術創作，1970年榮獲香港潛水總會水底攝影金獎及銀獎，並曾在電視和講座中介紹水底攝影及海洋保育。他在80年代倡議香港建立海岸公園，以保育海洋生物。

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責任編輯：陳梓蔚