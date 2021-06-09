  • 28°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 04:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學排名】QS世界大學排名　港4大學下跌　QS：未見一致受港區國安法影響

社會 04:00 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

本港4間大學包括科大、城大、浸大及嶺大排名均下跌。（資料圖片）

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）最新世界大學排名出爐，本港7間大學上榜，4間排名均下跌，其中科大下跌7位，跌至第34位；至於排名最高的港大，全球排第22位，維持不變，但在亞洲僅排第5位，次於新加坡及內地4間大學。

雖然本港4間大學學術聲譽指標排名同時下跌，包括港大、科大、中大及城大，QS稱暫未見港區國安法對本港院校出現一致性影響，形容本港高教界狀態仍相對健康。

美麻省理工學院10連冠

2022年QS世界大學排名採用6項指標編制，包括學術聲譽（40%）、僱主評價（10%）、教員論文引用次數（20%）、師生比例（20%）、國際教員比例（5%）及國際學生比例（5%），包括收集逾13萬名學者及7.5萬名僱主意見，共1,300院校上榜，屬歷來涵蓋最多院校的一年。

全球十大院校主要由英美院校囊括，美國麻省理工學院（MIT）連續第10年稱冠；英國牛津大學急升3位，由去年第5位，升至第2位；美國史丹福大學及英國劍橋大學則並列第3位。

本港方面，今年繼續有7間大學上榜，5校打入全球100大。港大自去年升至第22位新高，今年排名維持不變，但被北京大學「超前」升至第18位，連同第11位新加坡國立大學、第13位南洋理工大學及第15位清華大學，港大在亞洲排名，由第4位微跌至第5位。

科大跌7位至34　城大跌5位至53　QS：港高教界狀態仍健康

除中大及理大上升，分別排第39位及66位，科大、城大、浸大及嶺大排名均下跌。科大比去年下跌7位，排第34位；城大亦下跌5位，排第53位；浸大下跌23位，排第287位；嶺大排名推算下跌約10位，跌至581至590位。

QS解釋，科大及城大排名下降，是受學術聲譽及相關科研表現影響，科大更在全數6項指標排名下跌，僱主評價跌幅最明顯，急挫12位至第124位；科大與港大更同在兩項聲譽指標（即學術聲譽及僱主評價）創歷屆最低成績；城大則在學術聲譽、師生比例及國際教員比例3項指標下跌。

港4校學術聲譽　排名降

雖然本港4間大學，包括港大、科大、中大及城大，其學術聲譽排名均低過去年，但QS稱，未見港區國安法對本港院校一致趨勢影響，亦未見因政治環境導致7間大學排名一致下滑，故目前並無證據顯示本港大學有系統性地受特定事件困擾。盡管本港有較多院校排名下跌，QS形容整體表現仍屬「世界級」，在全球競爭激烈環境下，本港高教界狀態仍相對健康。

科大回應指，一向視排名為參考，以助了解其表現，並掌握需要完善的地方。城大回應指，相信香港的環境對大學學術聲譽排名有一定影響，城大會繼續謹守本業，力求完善。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

相關文章

【國安教育】唐家成：教資會有責任提醒大學提供國安教育
17:00 2021/05/24
【國安教育】唐家成：教資會有責任提醒大學提供國安教育
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
13:23 2021/04/30
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
中大指當選學生會言論涉嫌違法　宣布暫停代收會費及提供場地支援
22:59 2021/02/25
中大指當選學生會言論涉嫌違法　宣布暫停代收會費及提供場地支援
QS世界大學學科排名港前50位學科減　港大18科排名下跌牙科排名回升至全球第3
05:00 2021/03/04
QS世界大學學科排名港前50位學科減　港大18科排名下跌牙科排名回升至全球第3
科大港大理大畢業生就業能力排名下跌　排名機構：不排除受香港最近事件影響
16:30 2020/11/19
科大港大理大畢業生就業能力排名下跌　排名機構：不排除受香港最近事件影響

你可能感興趣

【國安教育】唐家成：教資會有責任提醒大學提供國安教育
17:00 2021/05/24
【國安教育】唐家成：教資會有責任提醒大學提供國安教育
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
13:23 2021/04/30
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
中大指當選學生會言論涉嫌違法　宣布暫停代收會費及提供場地支援
22:59 2021/02/25
中大指當選學生會言論涉嫌違法　宣布暫停代收會費及提供場地支援
大學 香港大學 香港科技大學‎ 香港中文大學 香港理工大學‎ 香港浸會大學 香港嶺南大學 香港城市大學 麻省理工學院 牛津大學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶