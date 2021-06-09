【大學排名】QS世界大學排名　港4大學下跌　QS：未見一致受港區國安法影響

▲ 本港4間大學包括科大、城大、浸大及嶺大排名均下跌。（資料圖片）

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）最新世界大學排名出爐，本港7間大學上榜，4間排名均下跌，其中科大下跌7位，跌至第34位；至於排名最高的港大，全球排第22位，維持不變，但在亞洲僅排第5位，次於新加坡及內地4間大學。

雖然本港4間大學學術聲譽指標排名同時下跌，包括港大、科大、中大及城大，QS稱暫未見港區國安法對本港院校出現一致性影響，形容本港高教界狀態仍相對健康。

美麻省理工學院10連冠

2022年QS世界大學排名採用6項指標編制，包括學術聲譽（40%）、僱主評價（10%）、教員論文引用次數（20%）、師生比例（20%）、國際教員比例（5%）及國際學生比例（5%），包括收集逾13萬名學者及7.5萬名僱主意見，共1,300院校上榜，屬歷來涵蓋最多院校的一年。

全球十大院校主要由英美院校囊括，美國麻省理工學院（MIT）連續第10年稱冠；英國牛津大學急升3位，由去年第5位，升至第2位；美國史丹福大學及英國劍橋大學則並列第3位。

本港方面，今年繼續有7間大學上榜，5校打入全球100大。港大自去年升至第22位新高，今年排名維持不變，但被北京大學「超前」升至第18位，連同第11位新加坡國立大學、第13位南洋理工大學及第15位清華大學，港大在亞洲排名，由第4位微跌至第5位。

科大跌7位至34 城大跌5位至53 QS：港高教界狀態仍健康

除中大及理大上升，分別排第39位及66位，科大、城大、浸大及嶺大排名均下跌。科大比去年下跌7位，排第34位；城大亦下跌5位，排第53位；浸大下跌23位，排第287位；嶺大排名推算下跌約10位，跌至581至590位。

QS解釋，科大及城大排名下降，是受學術聲譽及相關科研表現影響，科大更在全數6項指標排名下跌，僱主評價跌幅最明顯，急挫12位至第124位；科大與港大更同在兩項聲譽指標（即學術聲譽及僱主評價）創歷屆最低成績；城大則在學術聲譽、師生比例及國際教員比例3項指標下跌。

港4校學術聲譽 排名降

雖然本港4間大學，包括港大、科大、中大及城大，其學術聲譽排名均低過去年，但QS稱，未見港區國安法對本港院校一致趨勢影響，亦未見因政治環境導致7間大學排名一致下滑，故目前並無證據顯示本港大學有系統性地受特定事件困擾。盡管本港有較多院校排名下跌，QS形容整體表現仍屬「世界級」，在全球競爭激烈環境下，本港高教界狀態仍相對健康。

科大回應指，一向視排名為參考，以助了解其表現，並掌握需要完善的地方。城大回應指，相信香港的環境對大學學術聲譽排名有一定影響，城大會繼續謹守本業，力求完善。

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記者：馮琪雅