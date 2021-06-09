【人妻解放】陳自瑤穿超性感內衣拍寫真　Yoyo大方自抽：喂呀！

▲ 陳自瑤拍寫宜集。

靚媽陳自瑤（Yoyo）近期人氣爆燈，之前參加TVB節目《好聲好戲》表現出色獨冠獲大讚，連阿姐汪明荃也公開呼籲TVB應開劇讓陳自瑤做女主角。

事實陳自瑤事業上十分搏命，近期踩過界經營自家YouTube頻道，而且節目更新頗頻密，可說十分勤力。在昨天（6月8日）晚上，陳自瑤在YouTube頻道上載拍攝性感寫真的幕後花絮。

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大方自抽不尷尬

當中，她被安排穿一套白色喱士的透視內衣，外配一件超透的白恤衫。對此大膽的造型，Yoyo這些內衣說：「呢啲喎！我真係要着呢啲？好驚喎，又話少少Sexy，哇，心臟病發啦！」並在畫面加上「喂呀」兩個字，此舉可說是Yoyo自抽。

這是因為在2006年，一名不公開名字女藝人在男友家中換衫時，被男方用手機拍下上身脫內衣的片段，片中的女生要對住鏡頭說：「喂呀！唔好影啦！」因為片中女生與陳自瑤有幾分相似，由此在當時引起網民熱烈討論。所以陳自瑤今次是拿當年傳聞開玩笑，十分大方。

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性感拍攝不輕鬆

Yoyo換上白色透視內衣後，專業地擺出各種Pose拍照，她並說：「嗰啲Pose你覺得好似好輕鬆好容易，但其實係要用力，搲腰呀，隻腳要點擺呀，手要點撐住呀，其實係好攰，件事唔係咁輕鬆咁舒服。」

另一個造型，陳自瑤穿黑Bra及肉色打底褲，然後用一個大的太陽帽遮身，露出鎖骨及雙腿，驟眼似令人有全裸的感覺，十分性感。

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演技漸受認同

陳自瑤於2000年以模特兒身份出道，當中拍過的CTI廣告最為經典，已吸引一班粉絲成「宅男女神」。她在2004年加入TVB，出道作為劇集《赤沙印記@四葉草.2》，正式走進電視界。

在2008年，Yoyo與比她年輕兩歲的王浩信合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而結緣，二人在2011年結婚，陳自瑤正式成為人妻。2012年，Yoyo誕下女兒王靖喬，為照顧家庭而減少幕前演出，直到近年才開始接拍較重戲份角色。

不過，Yoyo有一段時間的演出未受注意，至2020年在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角獲大受好評，近期在《好聲好戲》更展強勁演藝實力，由昔日青春偶像成長為實力派。

入行超過20年的陳自瑤早前接受《東張西望》訪問，談及演藝經歷坦言，因過去常被派演小三、奸妃角色而被定型，Yoyo談到委屈一時感觸涙崩。

在節目內，當主持問Yoyo是否想更早一點可以獲觀眾認同，陳自瑤深吸一口氣道：「當然想。」

同場加映：李君妍訪問