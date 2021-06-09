【跌倒索償】兒子叉錯腳新買iPhone跌落渠　爸爸求問：怎向渠務署要求賠償？

▲ 兒子iPhone跌落渠，爸爸上網求問如何向渠務署索償。

行街要留意路面情況，若不留神有機會跌倒受傷或造成財物損失。不過，近日有一名網民在社交媒體發文指，兒子走路時因坑渠蓋輕微凸起，不慎「叉錯腳」跌倒，剛買的iPhone 11 Pro手機跌入坑渠內，因此想請教如何向渠務署要求取回電話及賠償。然而，大多網民都不同情他，甚至留言嘲諷。

有網民近日在facebook「將軍澳討論區」發帖，向網民請教，

我兒子今早在唐明街，因為坑渠蓋沒有蓋好（有輕微凸起）的關係，而差錯腳跌倒，並且跌了蘋果11 Pro（上月才新買的）進坑渠，請問有沒有方法向渠務署或管理處要求取回及賠償手機？

帖文引來不少網民留言，有網民批評，事主兒子只顧看電話不睇路，應該自己負責；亦有網民嘲諷建議，「睇下有冇得告渠務署蓄意傷人」，點擊睇更多網民留言：

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事實上，過往渠務署曾出動幫助市民尋找跌落渠的失物，在2019年，有一名港男在九龍灣不慎將車匙跌落路邊坑渠，他致電「1823」向渠務署求助。渠務署派出4、5名師傅到場，用大鐵羹挖起淤泥，辛勞地挖了最少20至30羹淤泥，最終成功尋回車匙，師傅更細心地用清水洗乾淨車匙才歸還事主，令事主非常感激。

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責任編輯：王明芳