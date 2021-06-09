  • 27°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 10:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跌倒索償】兒子叉錯腳新買iPhone跌落渠　爸爸求問：怎向渠務署要求賠償？

育兒經 10:15 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

兒子iPhone跌落渠，爸爸上網求問如何向渠務署索償。

行街要留意路面情況，若不留神有機會跌倒受傷或造成財物損失。不過，近日有一名網民在社交媒體發文指，兒子走路時因坑渠蓋輕微凸起，不慎「叉錯腳」跌倒，剛買的iPhone 11 Pro手機跌入坑渠內，因此想請教如何向渠務署要求取回電話及賠償。然而，大多網民都不同情他，甚至留言嘲諷。

有網民近日在facebook「將軍澳討論區」發帖，向網民請教，

我兒子今早在唐明街，因為坑渠蓋沒有蓋好（有輕微凸起）的關係，而差錯腳跌倒，並且跌了蘋果11 Pro（上月才新買的）進坑渠，請問有沒有方法向渠務署或管理處要求取回及賠償手機？

帖文引來不少網民留言，有網民批評，事主兒子只顧看電話不睇路，應該自己負責；亦有網民嘲諷建議，「睇下有冇得告渠務署蓄意傷人」，點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 事實上，過往渠務署曾出動幫助市民尋找跌落渠的失物，在2019年，有一名港男在九龍灣不慎將車匙跌落路邊坑渠，他致電「1823」向渠務署求助。渠務署派出4、5名師傅到場，用大鐵羹挖起淤泥，辛勞地挖了最少20至30羹淤泥，最終成功尋回車匙，師傅更細心地用清水洗乾淨車匙才歸還事主，令事主非常感激。

同場加映：依賴電子奶嘴湊仔或致言語遲緩　「三不做」提升小朋友表達能力

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【怪獸家長】10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
14:09 2021/06/07
【怪獸家長】10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
【瘋狂補習】一周上14堂興趣補習班　7歲女稱不覺累：全是自己的興趣
10:25 2021/06/08
【瘋狂補習】一周上14堂興趣補習班　7歲女稱不覺累：全是自己的興趣

你可能感興趣

【怪獸家長】10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
14:09 2021/06/07
【怪獸家長】10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
【瘋狂補習】一周上14堂興趣補習班　7歲女稱不覺累：全是自己的興趣
10:25 2021/06/08
【瘋狂補習】一周上14堂興趣補習班　7歲女稱不覺累：全是自己的興趣
網絡熱話 育兒心得 家庭教育 渠務署 將軍澳 家庭關係

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶