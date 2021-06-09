  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今日增約5宗確診個案　無不明源頭感染連續兩天本地零確診

社會 12:52 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

消息指今日未有新增不明感染源頭個案，本港連續兩天本地零確診。

本港疫情似有緩和，消息指，今日（9日）未有新增不明感染源頭個案，本港連續兩天本地零確診，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

本港昨日（8日）再次錄得本地零確診，惟有3宗輸入個案，其中2人檢出有N501Y變種病毒，包括本周日乘搭KL819航班從哥倫比亞抵港的19歲男子及22歲女子，前者於抵港當日發病，後者則無病徵。

另外，食物及衞生局發言人表示，本港最近錄得數宗涉及N501Y變異病毒株的本地確診個案，感染源頭未明。為嚴防疫情反彈，目前並不適合放寬社交距離措施。現行的社交距離措施將會維持14天。原定今日屆滿的社交距離措施將延至6月23日。

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

 

相關文章

【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
14:28 2021/06/07
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會
14:21 2021/06/08
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會

你可能感興趣

【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
14:28 2021/06/07
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會
14:21 2021/06/08
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 食譜 食物及衞生局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶