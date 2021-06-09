【新冠肺炎】消息：今日增約5宗確診個案　無不明源頭感染連續兩天本地零確診

▲ 消息指今日未有新增不明感染源頭個案，本港連續兩天本地零確診。

本港疫情似有緩和，消息指，今日（9日）未有新增不明感染源頭個案，本港連續兩天本地零確診，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

本港昨日（8日）再次錄得本地零確診，惟有3宗輸入個案，其中2人檢出有N501Y變種病毒，包括本周日乘搭KL819航班從哥倫比亞抵港的19歲男子及22歲女子，前者於抵港當日發病，後者則無病徵。

另外，食物及衞生局發言人表示，本港最近錄得數宗涉及N501Y變異病毒株的本地確診個案，感染源頭未明。為嚴防疫情反彈，目前並不適合放寬社交距離措施。現行的社交距離措施將會維持14天。原定今日屆滿的社交距離措施將延至6月23日。

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記者：郭詩詩