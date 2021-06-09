【食用安全】男子買三文魚壽司做翌日早餐　起床驚悉被媽媽蒸熟崩潰：超難吃　

不少人都喜歡食日本魚生和刺身，台灣一名男子買入一大盒三文魚壽司回家，欲做的第二日早餐，豈料一早起床，赫然發現三文魚魚生全被媽媽蒸熱成熟三文魚，事主深感崩潰，直言弄熟後超難吃。帖文引起網民熱議，但大批網民一個原因，認同事主媽媽做法正確。

台灣一名女網民近日在網上討論區「Dcard」，以「男友用盡全力的孝順」為題發文，稱男友去補貨，順便買下一盒三文魚壽司，打算明天早上作為早餐好好享用。從其上傳的圖片可見，其男友買入一盒共20件的壽司盤，每塊三文魚的色澤鮮艷有光澤。

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豈料男事主翌日早上起床，疑其媽媽出於好心，將所有三文魚壽司蒸熟，壽司醋飯則散落碟上，男事主品嚐後崩潰稱：

弄熟後超難吃。

帖文一出引起網民熱議，惟不少網民卻贊同男事主媽媽的做法，認為將魚生或壽司放過夜，易滋生細菌：

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另大批網民深有同感，分享類似經驗，

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據本港食物安全中心（中心）網站資料，中心建議業界把壽司和刺身存放在攝氏4度或以下；如壽司在4度以上的環境中陳列超過4小時，即須予以丟棄。

同場加映：袁國勇教授和著名食家蔡瀾從不生吃三文魚，挪威海產局講解養殖三文魚過程，點擊圖片即睇：

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責任編輯：王明芳