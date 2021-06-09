  • 27°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆天奇案劇透】第29集劇情預告　子樂因尤麗自我隔絕染上毒癮

娛樂 10:45 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

《逆天奇案》

由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥等主演的《逆天奇案》，第28集講到張喜心灰意冷，計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終發現有力證據。

第29集 （10/6）

審訊完結，子樂卻因尤麗之事，傷心欲絕……

子樂不理公事，終日沉迷電腦世界，更染上毒癮。

穎思查案時，意外聽見張喜與朋友的對話，令穎思浚森關係出現裂縫！

振邦表示打算移民外國退休，浚森、韋力與組員到別墅為他舉辦歡送派對。

眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼……

《逆天奇案》第28集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
17:01 2021/06/05
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖　薇薇：疫情教曉我隨機應變
12:12 2021/06/07
【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖　薇薇：疫情教曉我隨機應變
【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證　劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪
12:27 2021/06/08
【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證　劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪

你可能感興趣

【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
17:01 2021/06/05
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖　薇薇：疫情教曉我隨機應變
12:12 2021/06/07
【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖　薇薇：疫情教曉我隨機應變
【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證　劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪
12:27 2021/06/08
【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證　劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪
逆天奇案 電視劇 TVB

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶