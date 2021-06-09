【逆天奇案劇透】第29集劇情預告　子樂因尤麗自我隔絕染上毒癮

▲ 《逆天奇案》

由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥等主演的《逆天奇案》，第28集講到張喜心灰意冷，計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終發現有力證據。

第29集 （10/6）

審訊完結，子樂卻因尤麗之事，傷心欲絕……

子樂不理公事，終日沉迷電腦世界，更染上毒癮。

穎思查案時，意外聽見張喜與朋友的對話，令穎思浚森關係出現裂縫！

振邦表示打算移民外國退休，浚森、韋力與組員到別墅為他舉辦歡送派對。

眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼……

《逆天奇案》第28集劇情 上一頁