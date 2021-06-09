【逆天奇案劇透】第29集劇情預告 子樂因尤麗自我隔絕染上毒癮 娛樂 10:45 2021/06/09 分享： 熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞 ▲ 《逆天奇案》 由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥等主演的《逆天奇案》，第28集講到張喜心灰意冷，計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終發現有力證據。 第29集 （10/6） 審訊完結，子樂卻因尤麗之事，傷心欲絕…… 子樂不理公事，終日沉迷電腦世界，更染上毒癮。 穎思查案時，意外聽見張喜與朋友的對話，令穎思浚森關係出現裂縫！ 振邦表示打算移民外國退休，浚森、韋力與組員到別墅為他舉辦歡送派對。 眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼…… 《逆天奇案》第28集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳 張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關 17:01 2021/06/05 【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳 張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 12:12 2021/06/07 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證 劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪 12:27 2021/06/08 【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證 劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪 你可能感興趣 【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳 張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關 17:01 2021/06/05 【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳 張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 12:12 2021/06/07 【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變 【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證 劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪 12:27 2021/06/08 【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證 劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪 逆天奇案 電視劇 TVB