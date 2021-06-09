【防疫措施】本港現有社交距離措施延長兩周至6月23日

▲ 現有社交距離措施延長兩星期。（資料圖片）

本港近日疫情持續，現有社交距離措施原定今日屆滿，港府今日凌晨發稿，將延長兩星期至6月23日。食物及衞生局發言人表示，本港最近錄得數宗涉及N501Y變異病毒株的本地確診個案，感染源頭未明。為嚴防疫情反彈，目前並不適合放寬社交距離措施。現行的社交距離措施將會維持14天。

發言人又指，面對變異病毒株的威脅，接種疫苗刻不容緩。政府會視乎疫情的發展，繼續按『疫苗氣泡』的原則調整社交距離措施。已完成接種疫苗的市民，除了能夠得到保障外，亦會繼續於各項社交距離措施下得到較寬鬆的待遇。

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記者：郭詩詩