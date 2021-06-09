【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低

▲ 半島酒店在上月推出了鼓勵員工接種疫苗的計劃。

尖沙咀半島酒店在上月推出了鼓勵員工接種疫苗的計劃，TOPick（9日）接獲員工消息指，半島酒店近日貼出內部告示，稱母公司香港上海大酒店有限公司營運總裁包華呼籲員工接種疫苗，形容對於拒絕接種的同事感到非常失望和憤怒，又強調一旦酒店在6月底前未能達到70%接種率，或會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。有員工直指酒店「反口」，當初曾明言不會「強迫打針」，現在變成以「飯碗」威脅。TOPick已向半島酒店查詢事件。

香港上海大酒店有限公司營運總裁包華的信件張貼在酒店員工飯堂外的當眼處，信中指出香港在過去兩年經歷巨大挑戰，包括示威運動及新冠病毒疫情爆發。過去兩年集團全力支持員工生計，雖然公司酒店業務持續錄得虧損，集團去年損失20億港元，目前每月虧損約6,000萬元，但酒店至今並沒有裁員，而公司海外的酒店已有約2,000名同事失業。

▲ 半島酒店的管理層進一步要求員工接種新冠疫苗。（資料圖片）

同時公開了集團在各地區的新冠疫苗接種率，並以馬尼拉為例，指當地疫苗供應不足，但打針比率高達45%，其中香港是最低的，據了解半島酒店整體疫苗接種率大約只有15%，包華明言如果接種率不達70%，有機會在7月再公布比較強硬的政策，包括「laid off」(裁員)。

有半島酒店員工向TOPick指出，公司已同時要求員工本周起向人事部匯報是否已經登記了接種疫苗。該員工又指出，部門主管也有壓力，同時逐一問員工是否已接種疫苗，令到人心惶惶：

當初酒店管理層曾表示不要強迫員工打針，純粹個人選擇，之後再表示鼓勵員工接種疫苗，在兩星期後，酒店管理層反口，即是用飯碗威脅大家。

半島酒店在上月20日表示，剛推出了鼓勵員工接種疫苗的計劃，員工於今年8月31日或之前，完成接種2劑疫苗可以獲得2,000元，以及2天有薪假期，有關疫苗接種證明則須於今年9月6日或之前提交酒店，獎金會於9月份的薪金中一併發放。除半島酒店外，香港上海大酒店旗下營運單位都有推出此計劃，公司亦鼓勵員工先到診所進行接種疫苗前的評估（pre-vaccination screening），以確定是否適合接種疫苗，相關費用由公司支付。

半島酒店當時指出集團一向以員工的健康和安全為先，尤其不少員工都是屬於酒店業的前線服務人員、疫苗可幫助保護大家的健康，而且世界各地的疫苗接種也進展良好，集團對香港即將恢復旅遊業和迎接國際旅客訪港都抱有希望，出於這個考量，決定向員工推出疫苗接種獎勵計劃，又指不方便透露員工的整體接種率，但當然希望可以達到如計劃所願的70%以上的總接種率。

香港上海大酒店為半島酒店品牌持有者兼經營者，以及各項獨特的物業及旅遊景點，包括淺水灣影灣園、山頂凌霄閣及香港著名的山頂纜車。

同場加映，說話易聲沙、走音或與聲帶疾病有關，即看：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜