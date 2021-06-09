【調教你MIRROR】AK憶玩完「笨豬跳」發燒　成員選姜濤任臨時隊長

▲ 《調教你MIRROR》的節目宗旨「Be a better MIRROR」。

ViuTV節目《調教你MIRROR》中，梁祖堯以「Be a better MIRROR」為目標，燃起MIRROR的12子團結之心。但在《調教你MIRROR》初段，MIRROR對節目組的安排都疑心重重，在昨晚（6月8日）播出的《調教你MIRROR》內，梁祖堯經了解後，終於得知MIRROR「被害妄想症」的由來。

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▲ 入Camp前收手機。(《調教你MIRROR》截圖）

姜濤獲封孝順仔

到達梅窩後，MIRROR眾成員需要交出手機，他們可以在交出電話前發出最後一個訊息。當中姜濤給媽媽寫道：「已到達梅窩，已轉錢，請查帳。」

原來姜濤會將收入交由媽媽打點，他開玩笑表示：「我阿媽是金牛座，所以我收到錢就會提我過數。」另外，Jer被沒收電話時，不忘提醒女朋友記得吃止痛藥，非常細心。

▲ 姜濤會將收入交由媽媽打點。(《調教你MIRROR》截圖）

被害妄想症

不過在《調教你MIRROR》可見，MIRROR眾人疑心攝製隊會作弄他們。

隊長Lokman解釋稱：「之前太多綜藝，《MIRROR GO》那些，可以說是有陰影，而且今次完全不說做什麼，令神秘感更大。《MIRROR GO》最誇張那次是以為飛到韓國，然後去了烏溪沙。大家帶了很多冬季衣服，家人也幫忙買了厚外套。」

▲ 梁祖堯出手調教MIRROR。(《調教你MIRROR》截圖）

後來工作人員告訴大家吃飯，姜濤非常不安地提問：「是進行任務還是真的吃飯？」對於坐位的安排不斷猜疑，更落手檢查有沒有機關，令梁祖堯為眾人的疑心感到驚訝。

聊天過後，梁祖堯翻看《MIRROR GO》，才知MIRROR過往的經歷：「老實說我沒看過《MIRROR GO》，於是我上網看了幾集，然後明白為甚麼他們那麼害怕，原來真的把他們玩得很慘。」

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▲ 疑心重重。(《調教你MIRROR》截圖）

《MIRROR GO》可怕經驗

Jer解釋自己為什麼對節目組充滿疑心：「為什麼我們疑心這麼重，因為一開始告訴我們、甚至在日程表上也寫著《MIRROR GO 3》，令我們聯想到第一、二輯玩過的遊戲，那時玩過都不是好東西，跳樓機、食蟲、走石春路等，總之不是體力勞動就是心靈上的折磨。」

曾經，Anson Kong在泰國後喝咖喱汁喝到吐，被問到甚麼感覺時，Anson Kong無奈表示：「沒有感覺，能有甚麼感覺？」

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因為《MIRROR GO》，Anson Kong吃盡苦頭：「我對節目的恐懼源於節目組之前對我們的待遇，我第一日都《MIRROR GO》跳笨豬跳回到香港馬上發燒，然後泰國玩到嘔。當中一定有開心，但也有很多辛苦的部分。」

梁祖堯也承諾在《調教你MIRROR》絕對不會有類似《MIRROR GO》的環節，令MIRROR十二人知道後非常高興。

此外，花姐（黃慧君）給MIRROR3個利是封，當中一個利是封可即時拆開，其餘兩個要在之後日子才可拆。結果由MIRROR成員揀選的「梅窩隊長」姜濤開第一個利是封，內有一張寫着「Enjoy Camping 放下偶包」的卡紙，叫他們要放下心防，好好享受這趟旅程。

同場加映：MIRROR訪問