【慎吃荔枝】女子狂吞1斤荔枝致頭暈發熱　食安中心：成人每日不宜吃超過10粒

▲ 一名女子狂吞1斤荔枝後，致出現頭暈、發熱等症狀。

荔枝當造，除了不能狂吃，也不能空腹吃。近日廣東惠州一名女子一次過吃了逾一斤荔枝，結果頭暈、發燒，被送醫院。醫生指出，這是由於糖代謝紊亂所致。

據內地媒體報道，該名女子小趙（化名）本身患有糖尿病，已很久沒吃甜食，但最近禁不住買了一斤荔枝，隨即吃清光。不久，她感到頭暈、噁心、乏力，並出現發熱等症狀，遂往惠州市第一人民醫院求診。該院醫生彭林平指出，患者進食逾700克（逾1.4斤）荔枝後，導致血糖高，並伴隨糖尿病酮症。他解釋，這類人因為長期血糖控制不當，進食大量水果後，會出現果糖不耐受情況，導致糖代謝紊亂。

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醫生續指，酮體是人體透過脂肪件化產生的中間代謝物，一般人產生的酮體很快被使用，故在血液中含量極少。不過，糖尿病患者本身因為胰島素較不足夠等因素，未能正常利用體內的葡萄糖，加上短時間內攝取大量糖分，體內較易積聚大量酮體。他提醒，除了荔枝，糖尿病患者也要避免進食醣類高的水果。

彭醫生指，近年在盛產荔枝的地區，豐收時節常有因為進食荔枝致「低血糖性腦病」（俗稱荔枝病）的個案，臨床症狀包括：嘔吐、心慌、出汗、頭暈、四肢發冷、顫抖等；若有嚴重的急性致命性腦病，會出現昏迷、抽搐等症狀。每年相關病例中，兒童患者的比例最高，而且死亡率逾30%。

荔枝食用宜忌

過往廣州曾有一名7歲兒童空腹吃10粒荔枝，昏迷送院，被診斷為「荔枝病」，幸獲及時搶救。荔枝除了不能吃過量，還有以下食用注意事項：

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本港食物安全中心曾引述研究指出，荔枝含有兩種天然化學物質hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸），未成熟的荔枝含量更高。這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。

食安中心解釋，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易抽搐昏迷、甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣