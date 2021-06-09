【車站打卡】宋皇臺站藝術展品打卡位先睹為快　將設展櫃陳列出土文物

▲ 港鐵在入閘後的位置預留了2個大型展櫃，展示工程期間發堀的文物。（梁偉榮攝）

隨著屯馬綫全綫於6月27日通車，2個全新車站宋皇臺站和土瓜灣站將會面世，港鐵公司今日（9日）就安排傳媒參觀宋皇臺站，了解站內設計及藝術品。

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深入地底20米的宋皇臺站在建造過程中多次發現古蹟，其車站設計亦充滿古蹟和藝術特色。在車站大堂層，港鐵在入閘後的位置預留了2個大型展櫃，展示工程期間發堀的文物。由於有關文物尚在整理，展櫃暫未開放，相信要留待開站當日才有機會欣賞。

在兩個展櫃對出位置的天花板，有一個與其他位置不同的泥黃色圓型。據港鐵職員解釋，此位置就是工程期間挖掘出宋元古井的位置，古井和連接的引水槽未來將原址重置，而現時泥黃色的混凝土底板，未來亦可換成透明底板，讓乘客經過時能觀賞古井。

而在月台層1號月台3號車門對出，就有本地陶藝家黃麗貞的作品《大地陶詞》，希望呈現出日晚春冬交替的感覺。雖然4個作品望似畫作，但其實全部都是由陶瓷製作，港鐵職員解釋指，黃麗貞的藝術特色就是用陶瓷造出柔軟及細緻的線條。

至於土瓜灣站，就有藝術家梁美萍的作品《家》，透過逾百位土瓜灣街坊分享的個人物品，講述土瓜灣的故事。

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記者：陳梓蔚