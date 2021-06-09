  • 27°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車站打卡】宋皇臺站藝術展品打卡位先睹為快　將設展櫃陳列出土文物

社會 11:10 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

港鐵在入閘後的位置預留了2個大型展櫃，展示工程期間發堀的文物。（梁偉榮攝）

隨著屯馬綫全綫於6月27日通車，2個全新車站宋皇臺站和土瓜灣站將會面世，港鐵公司今日（9日）就安排傳媒參觀宋皇臺站，了解站內設計及藝術品。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

深入地底20米的宋皇臺站在建造過程中多次發現古蹟，其車站設計亦充滿古蹟和藝術特色。在車站大堂層，港鐵在入閘後的位置預留了2個大型展櫃，展示工程期間發堀的文物。由於有關文物尚在整理，展櫃暫未開放，相信要留待開站當日才有機會欣賞。

在兩個展櫃對出位置的天花板，有一個與其他位置不同的泥黃色圓型。據港鐵職員解釋，此位置就是工程期間挖掘出宋元古井的位置，古井和連接的引水槽未來將原址重置，而現時泥黃色的混凝土底板，未來亦可換成透明底板，讓乘客經過時能觀賞古井。

而在月台層1號月台3號車門對出，就有本地陶藝家黃麗貞的作品《大地陶詞》，希望呈現出日晚春冬交替的感覺。雖然4個作品望似畫作，但其實全部都是由陶瓷製作，港鐵職員解釋指，黃麗貞的藝術特色就是用陶瓷造出柔軟及細緻的線條。

至於土瓜灣站，就有藝術家梁美萍的作品《家》，透過逾百位土瓜灣街坊分享的個人物品，講述土瓜灣的故事。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【前議員逝世】前立法會議員黃宜弘病逝　終年82歲
今日 11:07
【前議員逝世】前立法會議員黃宜弘病逝　終年82歲
【防疫措施】本港現有社交距離措施延長兩周至6月23日
今日 10:35
【防疫措施】本港現有社交距離措施延長兩周至6月23日
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
今日 10:55
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低

你可能感興趣

【前議員逝世】前立法會議員黃宜弘病逝　終年82歲
今日 11:07
【前議員逝世】前立法會議員黃宜弘病逝　終年82歲
【防疫措施】本港現有社交距離措施延長兩周至6月23日
今日 10:35
【防疫措施】本港現有社交距離措施延長兩周至6月23日
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
今日 10:55
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
屯馬綫 陶藝 建造 工程 港鐵 文娛藝術 古蹟 土瓜灣 港鐵

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶