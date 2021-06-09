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太極樂隊變90後宣傳演唱會　預留琴手空位予故友唐奕聰

娛樂 11:00 2021/06/09

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太極樂隊籌備演唱會。

太極樂隊將於8月7至8日紅館舉行《RAINBOW AFTER RAIN演唱會》，日前隊友齊集為個唱開會，討論新一輯廣告細節。廣告以動畫形式進行，眾人容貌四秒後慢慢變老「三十六年」，將成為真正的「90後」（即90歲後），片中預留空置的電子琴，向已故成員Gary Tong致敬！

主音雷有輝就大爆隊友Ricky「出蠱惑」，要求設計師幫手出術：「我們每一個都變了90歲，只他一個人揀張後生相，跟現在沒大分別，可能他都知自己未必有90歲命？其實變老好容易，我們做少幾次Mask、不化妝可能都有效果。」

雷有輝老妝。

Joey Tang稱給自己樣子嚇親，笑言有「趕客」成份：「初初想誰那麼大整蠱！原來由老變後生，都好點，因為有比較，現在看來還靚仔了！今次演出好多。」

Joey Tang老樣。

Gary生前的好朋友都話想幫手，所以好多人支持。我們仍未綵排，不習慣沒了他，今輯廣告都會有個Keyboard留空，每一個細節都預他一份。」

Hi-Fi德就叫太極Fans積極撲飛，直言未知何時會再搞個唱：「世界日日改變，這個騷都因為病毒延期幾次，下次再聚不知幾時，可能要到30年後才有機會，到時我們未死又行得郁，再唱給大家聽！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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