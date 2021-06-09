小肥被陳輝陽批評唱功未夠班　出櫃後更自在：朋友話我風騷咗

▲ 小肥接受許文軒訪問。

日前小肥作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談即將推出翻唱專輯感受。

小肥與帶他入行的監製陳輝陽再度合作，小肥說：「被輝陽話我唱功未夠，真是好大打擊，他想我再有進步，所以安排老師給我上堂。自己初初都好憂心，覺得自己唱了那麼耐歌不是話改就改到，搞到我對前景不明朗。」

他坦言，歌唱老師指他唱歌太用力、太多花巧：「要我滅甩晒，用最少的力唱最高的音，出到來真是不同了！」

翻唱碟中，除熱播當中的《青春頌》外，小肥還會翻唱《年少無知》：「本身這首歌攞不到版權，錄晒所有歌曲後今年再問，突然又OK！既然攞到就當然唱啦！因為覺得這首歌是成張唱片當中的靈魂之一！能夠攞到版權，特別要多謝何麗全與曾志偉先生放返個版權出來，令到這件事暢通無阻。」

碟中將會有一首全新作品《廢柴》，小肥說：「因為陳輝陽見我上年出櫃咁大件事，所以話要作首歌賀一賀我！」

問到出櫃後有否卸下包袱，他說：「其實身邊有好多人話我不同了，有些話我開心咗！有些話我姣了同風騷咗！（對同性愛情及婚姻有憧憬？） 憧憬是有過！但依家怕了。」

小肥解釋：「之前那段感情大家好習慣大家的性格，如果再拍拖又要重新適應，我不知自己何時需要空間，這些東西好煩！真是不想諗住，那麼不如暫時不拍拖，順其自然。」